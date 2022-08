Lapozó: Százmillió euróra is büntethetik az energiapazarlókat Spanyolországban

Sürgős tanácskozást tart a majomhimlő miatt a spanyol egészségügyi minisztérium

Carolina Darias tárcavezető az augusztusi szabadságok küszöbén hívta össze kollégáit és a szakértőket. A találkozó oka, hogy múlt hétvégén egymás után két fiatal férfi halt meg a majomhimlő szövődményei miatt Spanyolországban, ami aggodalommal tölti el az egészségügyi tárcát. A dél-európai ország ráadásul a második olyan állam a világon, ahol a legtöbb majomhimlős megbetegedést regisztrálták eddig, összesen 4298 esetet. Lapinformációk szerint a megbeszélésen az orvostudományi egyesületek képviselői, a háziorvosok és az alapellátásban dolgozók is részt vesznek. Az egyik tudományos társaság elnöke a napokban azt mondta: a majomhimlő kikerült az orvosok irányítása alól, és jelenleg a HIV terjedésére emlékezteti a szakembereket, annyi különbséggel, hogy a majomhimlő vírusa jóval gyorsabb. Egy másik szakember közben arról beszélt, hogy sajnálja, hogy az egészségügyi minisztérium csak akkor hívja össze a szakértőket, amikor valami rosszul sül el, ahelyett, hogy a megelőzésre koncentrálna. A Spanyolországban elhunytak mindössze 31 és 41 évesek voltak, és egyikük sem volt kitéve kockázati tényezőknek.

Forrás: Vozpopuli.com

Szerdán szavaz az amerikai szenátus a skandináv NATO-csatlakozásról

Svédország és Finnország hivatalosan június 29-én kapott meghívást az észak-atlanti védelmi szövetségbe. Ahhoz, hogy a két ország felvételt nyerjen, mind a harminc tagállam parlamentjének el kell fogadnia azt. Eddig húsz ország ratifikálta a csatlakozást, elsőként Dánia, Izland, Kanada és Norvégia, legutóbb pedig Montenegró. Az amerikai szenátus szerdán szavaz Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának jóváhagyásáról – jelentette be kedd este Chuck Schumer demokrata szenátor. A szavazásra közép-európai idő szerint 19.30-kor kerül sor. A harminc tagállam közül eddig egyedül Törökország szavazata bizonytalan, a madridi NATO-csúcson aláírt svéd–finn–török megállapodás ellenére Ankara továbbra is követeléseket támaszt a felvételre váró országok számára.

Forrás: SVT

Akár százmillió euróra is büntethetik az energiapazarlókat Spanyolországban

A miniszterek tanácsa hétfőn fogadta el az új előírásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Spanyolország teljesíteni tudja uniós vállalásait, és hét százalékkal mérsékelje gázfogyasztását. Ennek érdekében este 10 után kötelezően le kell kapcsolni a világítást egyebek mellett az üzletek kirakataiban és az üresen álló középületekben is. Az irodákat, reptereket, bevásárlóközpontokat, mozikat, színházakat és más épületeket, valamint a tömegközlekedési eszközöket tilos lesz 27 foknál hűvösebbre hűteni a nyár hátralévő részében, télen pedig nem fűthetik azokat 19 foknál melegebbre. Azok a létesítmények, amelyek nem tartják be a szabályt, 60 ezertől 100 millió euróig terjedő bírsággal is büntethetők a szabályszegés mértékétől függően. A kormány hét napot adott az érintetteknek arra, hogy teljesítsék az új szabályokat, amelyek 2023 november 1-jéig lesznek érvényben. A kórházak, a fodrászatok, az edzőtermek és az oktatási központok mentesülnek az új szabályok alól. Madrid elnöke, Isabel Díaz Ayuso jelezte, hogy nem hajlandó részt venni az energiamegtakarításban, vagyis nem kapcsoltatja le sem a kirakatok, sem az épületek világítását, mert az negatív hatással lehet a turizmusra és a fogyasztásra is.

Forrás: Rtve.es