Lapozó: Óránként érkeznek az illegális bevándorlók Olaszországba

Életbe lép az energiatakarékossági intézkedéscsomag Spanyolországban

Hét napot adtak a spanyol üzleteknek és egyéb létesítményeknek arra, hogy este 10 óra után lekapcsolják a kirakatok kivilágítását és az egyéb külső fényeket. Az önkormányzatoknak el kell sötétíteniük a használaton kívüli műemlékeket és középületeket is. Ezzel együtt felgyorsítják az

építmények energetikai fejlesztésével kapcsolatos eljárásokat. Az előírások megszegése különböző mértékű bírságokat von majd maga után. Az egyetlen kivétel a karácsonyi időszakban lesz majd, akkor nem korlátozzák a települések ünnepi kivilágítását. Az új rendelet rögzíti azt is, hogy 2023 novemberéig az adminisztratív épületek, kereskedelmi és kulturális helyiségek, szállodák, mozik, állomások és tömegközlekedési eszközök területén nem lehet 27 foknál alacsonyabbra állítani a klímaberendezéseket, télen pedig nem fűthetik azokat 19 foknál melegebbre. Ahhoz, hogy a szabály betartható legyen, mindenhol hőmérőket kell felszerelni. A kormány azt is előírta a létesítményeknek, hogy szeptember 30-ig ki kell alakítaniuk egy olyan beléptetési rendszert, amely biztosítja, hogy az ajtók többnyire zárva maradjanak. Ezzel is elkerülhető lesz az energiapazarlás mind a hűtési, mind a fűtési időszakban. Az energiatakarékossági intézkedések között megjelenik a távmunka erősítése is, amellyel csökkenthető a munkahelyi ingázásból származó energiaterhelés. A közszférában heti három nap távmunka és két nap személyes munka áll majd a munkavállalók rendelkezésére. Madrid jobboldali elnöke nem ért egyet az új szabályokkal, és közölte, hogy a főváros nem fogja lekapcsolni a villanyt sem a kirakatokban, sem a középületeken, mert azzal hátráltatnák a turizmust és a fogyasztást.

Forrás: Rtve.es, Vozpopuli.com

Óránként érkeznek az illegális bevándorlók Olaszországba

Több illegális bevándorló érkezett Olaszországba júliusban, mint 2019-ben egész évben. Csak júliusban 13 ezren, míg a 2019-es év folyamán 11 ezren érkeztek a Földközi- tengeren keresztül Itáliába. Az év eleje óta pedig több mint 40 ezer bevándorlót regisztráltak a hatóságok. A migrációs nyomás kétségtelenül egyre erőteljesebb, a bevándorlók óránként érkeznek gumicsónakok és halászhajók fedélzetén Lampedusa és Szicília szigetére. A szigetek telítettsége miatt az olasz belügyminisztérium a félszigeten jelölt meg biztos kikötőt a civil hajóknak. Az Ocean Viking tegnap 400 illegális bevándorlót szállított Campagna tartományba, Salernóba. Jobbközép politikusok éles kritikával illették a belügy döntését azt feltételezve, hogy az Lampedusává változtatja az egész országot, ha engedélyezi, hogy a civil hajók a félsziget közepébe is bevándorlókat szállítsanak.

Matteo Salvini Facebook-bejegyzésben kommentálta a migrációs helyzetet. „Olyan belügyminiszterre van szüksége Olaszországnak, aki alkalmas az országhatárok megvédésére”. Salvini kijelentette, amennyiben a választók úgy kívánják, készen áll arra, hogy visszatérjen a belügyminiszteri székbe.

Forrás: Ilgiornale.it

Borítókép: gumicsónakon Európába igyekvő illegális bevándorlókat segít át mentőcsónakra a Sea-Watch nevű német nem kormányzati szervezet holland bejegyzésű, a migránsok Európába szállítására szakosodott hajója, a Sea-Watch 3 legénységének két tagja a Földközi-tengeren 2022. július 23-án. Az olasz parti őrség közlése szerint egy olasz hajó a líbiai partok közelében 674 migránst vett a fedélzetére egy halászhajóról, és közöttük öt holttestet találtak (Fotó: MTI/AP/Sea-Watch/Nora Boerding)