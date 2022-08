Lapozó: Akár hárommillió forintba is kerülhet a háztartások téli fűtése Svédországban

Tíz évre kiutasították Oroszországból a dán közmédia újságíróját

A hét elején megtagadták Matilde Kimer, a Danmarks Radio tudósítójának a belépését a moszkvai repülőtéren és azonnal ki is toloncolták az országból. A hatóságok közlése szerint a lépésre biztonsági és védelmi okokból volt szükség. Az újságíró további magyarázatot nem kapott, aki szerint elsősorban ez azért történhetett, mert az ukrajnai háborút háborúnak nevezete tudósításaiban, ami Oroszországban illegális, továbbá többször is járt Ukrajnában, amit szintén nem néznek jó szemmel. Kimer mellett többek között 41 brit újságírót – például a BBC, a The Guardian, a Daily Telegraph és a Sky News alkalmazottait –is nem kívánatos személynek tekintenek az országban. Idén február óta legalább 150 orosz újságíró hagyta el Oroszországot, mert megtiltották nekik, hogy szabadon tudósítsanak az ukrajnai háborúról. Az országban maradó újságírók körülményei pedig egyre nehezednek. Az orosz hatóságok azzal fenyegetőznek, hogy feloszlatják az Orosz Újságírók Szakszervezetét, vélhetően azért, mert állást foglaltak az ukrajnai háborúról, illetve kiálltak a bebörtönzött újságírók mellett. „Ez egy újabb támadás az újságírás és a sajtószabadság ellen Oroszországban” – mondta el Erik Halkjaer, Riporterek Határok Nélkül elnöke a svéd köztévének. Hozzátette, ha Svédország csatlakozik a NATO-hoz, akkor tovább nő annak a kockázata, hogy Moszkva svéd újságírókat küldjön haza.

Forrás: SVT

A majomhimlő elleni oltási program felgyorsítását kezdeményezik Spanyolországban

Carolina Darias tárcavezető sürgős tanácskozást hívott össze miután múlt hétvégén egymás után két fiatal férfi halt meg a majomhimlő szövődményei miatt. Mivel Spanyolország a világ második legfertőzöttebb országa, Darias felelősségvállalásra utasította az állampolgárokat, valamint arra kérte a közösségeket, hogy a lehető leggyorsabban adják be a védőoltásokat azoknak, akiknek szükséges. Csak ezen a héten további hétezer adag vakcina érkezik a dél-európai országba, ahol már 4577 majomhimlős beteget vettek nyilvántartásba. A legtöbben Madridban és Katalóniában élnek. Darias hozzátette, hogy igyekeznek minél több ellenszert beszerezni a dán Imvanextől, de a vakcinák gyártása korlátozott. Spanyolországban azokat az embereket akarják beoltani a majomhimlő ellen, akik veszélyeztetettek, így például a gyermekeket, terhes nőket és az immunszupprimált embereket. Rajtuk kívül azokat is immunizálják majd, akik szoros kapcsolatban vannak majomhimlős betegekkel – például az egészségügyi dolgozók – vagy érintkezhettek velük. Az autonóm közösségek között eddig 5300 adag vakcinát osztottak szét abból a 11 400-ból, amelyek az EU egészségügyi vészhelyzetek esetén felelős hatóságán keresztül érkeztek Spanyolországba.

Forrás: 20minutos.es