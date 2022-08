Lapozó: Genderklinika nyílik Brüsszelben

Feljelenti a francia államot egy nő az életveszélyes városi rodeók miatt

Bírósági eljárást kezdeményez a francia állam ellen az a francia asszony, akinek a hétéves lányát – és annak vele egykorú játszótársát – augusztus ötödikén gázolták el motorral száguldozó francia fiatalok a Párizs északnyugati szomszédságában fekvő Pontoise városában. A kislány kómába esett, és bár hétfőn váratlanul magához tért, sérülései maradandók lesznek. A feljelentést kezdeményező asszony, Bennérose azzal indokolja tettét, hogy a pontoise-i lakóközösség legnagyobb megdöbbenésére a városi rodeónak nevezett jelenség – a bandákba verődött motorosok száguldozása köztereken, járdákon – alig egy héttel a baleset után újraindult. Véleménye szerint azért, mert a francia hatóságok nem tesznek semmit az életveszélyes randalírozás felszámolására, a további halálos és súlyos balesetek megelőzésére. Az augusztus eleji eset óta hasonló tragédia történt, hétfőn belehalt sérüléseibe az a 27 éves afgán fiatalember, aki Colmar városában felszólított egy rodeózó fiatalt, hogy fejezze be a hangos és veszélyes mutatványt. A fiatal válaszul erősítést hívott, majd mellkason lőtte az őt rendre utasító férfit, aki a kórházban belehalt sérüléseibe. Az elkövető elmenekült, a rendőrség azóta is keresi. A Val-d’Oise megyei prefektus, Philippe Court és a francia belügyminiszter, Gérald Darmanin is statisztikai adatokkal védekeznek a vádakkal szemben. A prefektus a BFMTV hírtelevízióban azt közölte, hogy a csendőrök a kislány elgázolása óta 650 ellenőrzést tartottak a megyében. Darmanin egy Twitter-bejegyzésében pedig azt állította, hogy a nemzeti rendőrség és csendőrség egy hét alatt összesen 2914 rodeóellenes járőrözést hajtott végre az ország területén, 338 személyt igazoltattak és 157 motort foglaltak le a helyszínen. A belügyminiszter azt is közölte, hogy szerdától naponta három rodeóellenes járőrözést hajtanak végre a franciaországi rendőrkapitányságok.

Forrás: bfmtv.com , bfmtv.com ,bfmtv.com , marianne.net , bfmtv.com ,twitter.com