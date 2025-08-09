Laci bácsi, te, hallod-e?

Legújabban a Tisza Párt rendezvényein hirdeti az igét az örökifjú Kéri László politológus, aki nélkül továbbra sincs választási kampány. Laci bácsi évtizedek óta mondja a maga épületes marhaságait, derűs perceket okozva a nemzeti oldalnak. (Nem véletlen, hogy annak idején sztárszereplője volt a Heti hetes című proletárkabarénak is.) Hogy most miért a kistérségi messiás mellett tette le a voksát, arról így nyilatkozott nemrég: „Jött egy ember, aki kiállt, és a kormányzat képébe olvasta azt, ami miatt két-három millió ember évtizede otthon füstölög. Magyar Péter járja az országot, sok embernek megadja az élményt: íme, itt az a fickó, aki szóvá teszi mindazt, ami nekem is bántja a csőrömet.” (Hogy milyen „élményt” ad az embernek a nadrágjába ürítő platószónok, azt azért érdemes lenne alaposan körbejárni. Kiszimatolni…)

Most, hogy Kéri László egy Tisza-buli szünetében a szakértők alaposságával kijelentette, az ellenzéki győzelem kulcsa, ha pestisesként viselkednek a Fidesz-szavazókkal, riadtan állapíthatjuk meg: emberünk szellemi állapotában további hanyatlás történt.

Noha a Tisza-vidék ujjongva fogadta a Kéri-ötletet, sokan úgy vélik, ennél jobb mozgósítást nem is kaphatott volna a Fidesz. Laci bácsi – nem először – összerántotta a nemzeti oldalt. „Ha a fideszesek pestises bánásmódot érdemelnek, mit érdemel ez a veterán kappan?” – teszi fel a költői kérdést egy kommentelő. (El lehet képzelni a válaszokat.) Más azt magyarázza, ebből akkora ellenzéki zakó lesz, hogy a csúcsdöntő legutóbbit nosztalgiával fogják emlegetni. Többen Laci bácsi IQ-jára tippelnek.