Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Orbán ViktorKocsis MátéMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyar Péter követői a támogatásokat elfogadják, de Orbán Viktort elzavarnák

Sem a nyugdíjemelés, sem a családi adókedvezmények nem zavarják a Tisza támogatóit, csak az, akinek mindezt köszönhetik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 09. 19:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter azért másolja a miniszterelnököt, mert a kormányfő egy működő modellt hozott létre. 

Kecskemét, 2025. november 4. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott kecskeméti lakossági fórum előtt 2025. május 12-én. MTI/Bús Csaba
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A frakcióvezető szerint a Tisza Párt támogatóit különösebben nem zavarja sem a nyugdíjemelés, sem a 13. havi nyugdíj, vagy a társasági adó csökkentése és a családi adókedvezmények.

Kocsis Máté hozzátette: Magyar híveit

egyedül csak Orbán Viktor zavarja, ezért minden jó nekik, amit Magyar Péter mond.

Azt a kérdést azonban még nem tették föl egymásnak, hogy mi lenne azután, ha elzavarnák Orbán Viktort – jegyezte meg ironikusan a frakcióvezető.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W

Tóta W. és Recsk

Bayer Zsolt avatarja

Philip mindent leírt, amit erről a féregről egyáltalán le lehet írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu