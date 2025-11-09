Kocsis Máté: Magyar Péter követői a támogatásokat elfogadják, de Orbán Viktort elzavarnák

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter azért másolja a miniszterelnököt, mert a kormányfő egy működő modellt hozott létre.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A frakcióvezető szerint a Tisza Párt támogatóit különösebben nem zavarja sem a nyugdíjemelés, sem a 13. havi nyugdíj, vagy a társasági adó csökkentése és a családi adókedvezmények.

Kocsis Máté hozzátette: Magyar híveit

egyedül csak Orbán Viktor zavarja, ezért minden jó nekik, amit Magyar Péter mond.

Azt a kérdést azonban még nem tették föl egymásnak, hogy mi lenne azután, ha elzavarnák Orbán Viktort – jegyezte meg ironikusan a frakcióvezető.