Lapozó: Gázfogyasztási kvóta-kereskedelmet vezetne be Franciaország

A síszezon is veszélybe kerül Olaszországban az energetikai vészhelyzet miatt

Meghúzta a vészharangot az olasz sífelvonókat működtető vállalatokat tömörítő egyesület elnöke, Valeria Ghezzi. Az elszállt energiaárak a téli síszezonra is drámai hatással lesznek. A síparadicsomok a jelenlegi tervek szerint idén is megnyitnak, azonban nem kizárt, hogy a megemelkedett költségek miatt egyes felvonók nem működnek majd. A hegyi turizmust is hátrányosan érintené a felvonók leállása. Egy 15 személyes, két kilométeres távon működő síkabin július havi költsége 12 ezer euró volt 2021-ben. Egy év múlva a fenti költség közel háromszorosára emelkedett, elérte a 34 ezer eurót. A felvonóhálózat októbertől húsvétig tartó szezonális működtetésének költsége 450 ezer euró körül mozgott, míg idén meghaladja az 1,002 millió eurót. Nemcsak a kabinok, libegők, kötélpályák, hanem a hóágyúk működtetése is rengeteg energiát emészt fel, utóbbi a változó időjárási viszonyok miatt nélkülözhetetlen. A megemelkedett energiaárak a síbérletek és egyéb szolgáltatások tarifáinak megemelésére kényszeríti az ágazatot. A síbérletek húszszázalékos drágulása esetén üresen maradnának a sípályák. Az ágazat védelmében felszólaló Ghezzi EU-s beavatkozást sürget a szektor megmentésére. A felvonóhálózatok leállása ráadásul a téli turizmus többi szereplőjére is kihatna, a hegyi éttermek, szállodák, sífelszerelés-kölcsönzők is üresen maradnának.

Forrás: Agi.it

Gázfogyasztási kvóta-kereskedelmet vezetne be Franciaország

A karbonpiacokon jól ismert kibocsátáskereskedelem elvén működő gázfogyasztási kvótákat és azok kereskedelmét vezetné be a francia kormány. Az ipari földgázfogyasztás csökkentését célzó intézkedés kizárólag a francia ipar nagy gázfogyasztó szektoraira és vállalataira vonatkozna, amelyek a szén-dioxid-kvótakereskedelem rendszerében már eleve otthonosan mozognak. Roland Lescure iparért felelős miniszterhelyettes a BFMTV hírtelevíziónak elmondta, hogy a földgázfogyasztás kvótakereskedelmével – amely egyelőre kidolgozás alatt áll – a francia kormány tíz százalékkal mérsékelné a nagy gázfogyasztók energiafelhasználását, reményeik szerint anélkül, hogy a túlfogyasztókat termelésük ideiglenes felfüggesztésére kellene kötelezni. A bejelentéssel egy időben Élisabeth Borne miniszterelnök ismét energiajózanságra szólította fel a franciaországi nagyvállalatokat, valamint arra, hogy még szeptemberben dolgozzák ki, milyen lépésekkel tudják a már korábban bevezetett, az energiafelhasználást csökkentő intézkedések körét kibővíteni. A kormányfő jelezte, hogy a vállalatok önkéntes megszorító intézkedéseire azért van továbbra is szükség, hogy ne a kormánynak kelljen kiporcióznia az ipari szereplők energia-fejadagjait. Az egyes javaslatokat a kormány októberben vizsgálja meg. A francia kormány arra a forgatókönyvre is készül, hogy Oroszország a közeljövőben esetleg végleg elzárja a földgázcsapokat. A többségi állami tulajdonú francia energiaipari vállalat, az Engie kedden közleményben jelentette be, hogy a Gazprom a gázszállításainak további és azonnali csökkentéséről tájékoztatta francia partnerét. Az Engie közleménye szerint a Gazprom döntésének hátterében a felek között fennálló, a szerződések alkalmazásával kapcsolatos nézeteltérés áll.

Forrás: Bfmtv.com, Bfmtv.com, Lefigaro.fr

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)