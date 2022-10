Kedden egy létfontosságú objektumot ért orosz rakétacsapás következtében a nyugat-ukrajnai Lemberg egy része áram nélkül maradt – közölte Andrij Szadovij, a város polgármestere. A Reuters hírügynökség egy helyi szemtanúra hivatkozva arról számolt be, hogy helyi idő szerint délben három robbanás volt hallható a városban.

A polgármester saját Telegram csatornáján számolt be arról, hogy a rakétacsapás következtében Lemberg 30 százaléka áram nélkül maradt, hozzátéve, hogy a város két kerületében a vízellátás is szünetel. Az orosz rakétatámadások Lemberg térségében is megrongálták az áramellátó hálózatot. Jevhenyij Jenin ukrán belügyminiszter-helyettes szerint kedd reggel még mindig nem volt áram a régió néhány településén.

Borítókép: illusztráció. Orosz rakétatámadásban megsemmisült járművek egy megrongálódott lakóépület előtt Kijevben 2022. október 10-én (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej)