Lapozó: Giorgia Meloni az energiaárak mérsékléséről értekezett a német kancellárral

Giorgia Meloni az energiaárak mérsékléséről értekezett a német kancellárral

Telefonon egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Olaf Scholz német kancellárral. Az olasz kormányfő az energiaárak csökkentésére vonatkozó konkrét európai lépéseket sürgetett. A miniszterelnöki hivatal által kiadott közlemény szerint az energiatermékek áraira vonatkozó beszélgetésen szóba került a migráció kezelése az Európai Unióban, valamint a gazdasági növekedés kérdése is. A beszélgetés egyben lehetőséget adott arra is, hogy a két ország között létrejöhessen a jövőbeni együttműködés. Az olasz sajtó értesülései szerint Meloni és Scholz telefonbeszélgetésének témái között szerepelt az ukrán–orosz konfliktus is. Meloni emlékeztetett, hogy Olaszország továbbra is politikai, hadi, gazdasági és humanitárius segítséggel támogatja Kijevet, valamint kiemelte, hogy az olasz kormány Ukrajna újjáépítésében is szerepet vállal.

Forrás: iltempo.it , ansa.it