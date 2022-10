Mit árul el Vlagyimir Putyin testbeszéde? + videó

Ez nem egy blöff! – figyelmeztetett Vlagyimir Putyin, amikor még múlt héten arról beszélt, hogy minden rendelkezésére álló eszközt be fog vetni, ha országának területi integritását fenyegetik. De mit árult el az orosz elnök testbeszéde? – a HírTV Radar című riportmagazinjában Sziklay Bence profilozó szakember nézte árgus szemmel az esetleges árulkodó jeleket.

Először is felhívta a figyelmet rá, hogy Vlagyimir Putyin elnök keze – szokásával ellentétben – végig elöl, az asztalon nyugszik. Szerinte ennek két egyértelmű üzenete van:

Egyrészt válasz azokra a spekulációkra, miszerint az orosz elnök beteg.

Másrészt hagyományosan a területi igényt, a dominanciát jelképezi.

A szakember rámutatott az orosz elnök környezetének berendezésére is: háta mögött orosz zászlóval, az asztalon több telefonnal tartotta beszédét.

A mai világban el tudják képzelni, hogy az orosz elnöknek három telefonra lenne szüksége? A régi Szovjetunióban volt úgy, hogy minél fontosabb vagy, annál több a telefonod

– magyarázta. Úgy vélte, ez is az egyik biztos jele annak, hogy ezeket a beszédeket száz százalékosan előre megtervezik.

A riportban emlékeztettek arra is, hogy Vlagyimir Putyin az Állambiztonsági Bizottság (KGB) tisztjeként kezdte karrierjét, így alighanem viselkedésének szabályozását, illetve a megtévesztést tekintve is kiképezték. Sziklay Bence egy másik felvétel kapcsán rámutatott például, hogy az orosz elnök folyamatosan mozgatja a lábát, ami egy tipikus példája a kiképzés hatásának, hiszen ez a stresszvezetés a legkevésbé látható mások számára.

– Testbeszédéből ítélve Vlagyimir Putyin nem viccel. Az egész beszéd hatalmas kilégzéssel kezdődik – tudja, hogy amit mond, annak súlya van – folytatta elemzését a szakember.

Szó szerint Oroszország, az orosz nép megmentőjének tartja magát. Ahhoz, hogy legyen egy pozitív hagyatéka, az is kell, hogy ne pusztuljon el a világ. Márpedig ha ő megnyomja a gombot, akkor valószínűleg a következő világháborút már botokkal és kövekkel fogják vívni

– következtetett.

Sziklay Bence hasonló módon Volodimir Zelenszkijt is megfigyelte. Rámutatott, hogy az ukrán elnök nagyon sokszor a mellkasából veszi a levegőt, ami annak a jele, hogy nagyon stresszel. – Ez érthető is, de ez már szinte a kétségbeesett kategória – tette hozzá.

Színész volt, ami meglátszik a gesztusain is

– értékelte „animált” mozdulatait. A szakember abban is biztos, hogy az ukrán államfő mögött is kreatív marketingcsapat dolgozik. Felhívta rá a figyelmet például, hogy az elemzett videós beszédében is fekete pólót viselt, rajta fehér Ukrajna felirattal, amivel egyértelműen a gyász és halál képzetét akarta felidézni tudatalattinkban.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencia keretében tárgyal az orosz biztonsági tanács tagjaival a moszkvai Kremlben 2022. szeptember 29-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/pool/Gavriil Grigorov)