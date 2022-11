Halálos fenyegetéseket kap A progresszív liberális

Dan Harnsberger 2003-ban, egyetemi tanulmányai befejezését követően kezdett el foglalkozni a show-elemekben bővelkedő, a sportolói teljesítmény mellett némi színészi tehetséget is követelő profi birkózással, a pankrációval. Kezdeti szerény próbálkozásai után a 2016-os elnökválasztás során robbant be a köztudatba, amikor a republikánus Donald Trump és a demokrata Hillary Clinton versenyzett az elnöki székért. Harnsberger Virginia állam egy erősen republikánus érzelmű településén rendezett gálán elkezdte a demokrata jelölt szlogenjeit skandálni, melyre a közönség meglehetősen hevesen reagált – a pankráció világában ez az egyik legfontosabb fokmérője egy sportoló sikerének. Harnsberger és mentora, Beau James ezt követően találták ki a pankrátornak Daniel Richards karakterét, akinek „művészneve” egyszerűen annyi lett: A progresszív liberális.

Daniel Harnsberger amerikai profi birkózó A progresszív liberális szerepében. (Forrás: Facebook)

Politikusok helyett egy karakter volt a céltábla

A progresszív liberális először Hillaryt, majd Joe Biden amerikai elnököt és Kamala Harris alelnököt éltető jelmezekben, a Demokrata Párt emblémáját viselve vált a szűkebben vett Appalache-vidék erőteljesen republikánus régióiban (elsősorban Virginia, illetve Nyugat-Virginia államokban) rendezett kisebb gálák sztárjává.

Sikerét elsősorban annak köszönhette, hogy – mivel a politikusok a kampánykörútjaik során ezeket a vidékeket tipikusan nem érintik – a frusztrált jobboldaliak előtt végre valójában ott állt egy emberalak, akin kitölthették frusztrációjukat.

Az idei évtől kezdve azonban aggasztó helyzetek is előálltak Harnsberger körül. Egy közelmúltbeli eseményen például a színre lépését követően tömegverekedés tört ki. A férfi emellett halálos fenyegetéseket is kapott, illetve volt arra is példa, hogy egy rendezvény után egy nő rugós késsel kezdte fenyegetni.