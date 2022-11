Lapozó: Százezrek tüntettek Madridban

Oroszország betilthatja az LMBTQ-propagandát és az erőszakos videójátékokat

Oroszország betilthatja a pornográfiát, a kegyetlenséget és erőszakot népszerűsítő, valamint a trágár szavakat tartalmazó számítógépes játékok terjesztését. Erre vonatkozó normát is tartalmaz az LMBTQ- propagandáról szóló törvényjavaslat azon módosítása, amelyet az Állami Duma oktatási bizottságának első helyettese, Jana Lantratova dolgozott ki.

Ezen túlmenően a helyettes azt is javasolja, hogy tiltsák be azokat a játékokat is, amelyek kábítószergyártásról, valamint öngyilkossági módszerekről tartalmazhatnak információkat. Az új törvényben azok a játékok is betilthatók lehetnek, amelyek egy kiskorút illegális, jogellenes cselekvésre késztethetnek. Ezenkívül az LMBTQ-propaganda terjesztése is tilos.

Az orosz kormány javasolja továbbá, hogy egy új, pontosításokat tartalmazó cikkelyt is illesszenek be a tájékoztatási törvénybe. A játékokban elkövetett erőszakért és kegyetlenségért való felelősséget pénzbírságok formájában javasolják megállapítani, ami magánszemélyeknél legfeljebb 400 ezer rubelt, jogi személyek esetében pedig legfeljebb ötmillió rubelt jelent. Az Állami Duma már első olvasatban elfogadta az LMBTQ-propaganda tilalmáról és az érte kiszabott pénzbírságról szóló törvényjavaslatokat.

A kabinet elnöke, Vjacseszlav Volodin elmondta, hogy az ezekért a tevékenységekért járó, a felelősséget szigorító módosító indítványokat második olvasatra is benyújtják.

Forrás: ria.ru

Új határvédelmi megállapodást írt alá Franciaország és Nagy-Britannia

A La Manche-csatorna fokozottabb ellenőrzéséről, az átkelésre készülő vagy már csónakban ülő illegális migránsok hatékonyabb megállításáról és visszafordításáról írt alá új egyezményt hétfőn a francia belügyminiszter, Gérald Darmanin és brit kollégája, Suella Braverman.

Az új egyezmény értelmében a szigetország 72,2 millió eurót fizet Franciaországnak – 2022 még hátralévő részére és 2023-ban – azért, hogy Párizs megerősítse a brit határvédelem Franciaországba kihelyezett szakaszát.

A francia kormány vállalja, hogy 40 százalékkal – azaz 350 rendőrrel és csendőrrel – bővíti a francia tengerpartokat és az átkeléshez használt strandokat ellenőrző rendfenntartók létszámát.

A toborzáson kívül a francia hatóságoknak javítaniuk kell a migránshajók észleléséhez szükséges technikai felszereltségüket is: bővíteniük kell a biztonsági kamerarendszert és növelniük a drónok számát, valamint több keresőkutyát kell bevetniük az átkelésre készülő migránsok elfogására.

Az aláíró felek nagyobb hangsúlyt helyeznek ezentúl a hírszerzésre is. Javítani fogják a migránsoktól megszerzett információk begyűjtését és felhasználását, hogy hatékonyabban számolják fel a csempészhálózatokat, valamint erősítik az együttműködést a kibocsátó országokkal, hogy eltántorítsák az illegális migránsokat az útnak indulástól.

A brit kormány vasárnap közzétett adatai szerint szombaton 22 csónakban összesen 972 migráns ért partot a szigetországban, ami nemcsak önmagában rekord, hanem éves szinten is megdönt minden eddigi csúcsot. Idén ugyanis már 40 916 illegális átkelő jutott el Nagy-Britanniába a La Manche-csatornán.

Forrás: francetvinfo.fr, francetvinfo.fr