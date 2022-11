Louisianában marad a kényszermunka a börtönökben

A rabszolgaság vége és újbóli kezdete

A 13. alkotmánymódosítás 1865-ben betiltotta a rabszolgaságot, ugyanakkor létrehozta a fent említett kiskaput, amit − főként a déli államokban − ki is használtak, létrejött az elítéltek bérbeadásának intézménye. Ennek keretein belül a földek, gyárak, bányák tulajdonosai potom pénzért vehettek elítélteket a börtönöktől, hogy azokat ültetvényeiken, üzemeikben dolgoztassák.

Az így kialakult rendszer rendkívüli profitot hozott: 1883-ban például Alabama állam teljes bevételeinek tíz százalékát tette ki, 1989-ben ez az arány már 73 százalék volt.

Ezt jól mutatja az is, hogy mikor végül az 1900-as évek elején beszüntették az elítéltlízingelés intézményét Georgiában, rengeteg bánya a csőd szélére került, mivel nem tudtak hozzáférni a szinte ingyenes munkaerőhöz. Az így bérbeadott rabok egészségügyi állapotával sem kellett törődni, már csak ezért is jobb üzlet volt, mint a rabszolgatartás. Ez a halálozási adatokban is megmutatkozott: ezen elítéltek körében tízszer gyakoribb volt a halálozás, mint azokban az államokban, melyeknél a bérbeadást törvény tiltotta.