Novák Katalin: Napjainkban a kereszténység a legüldözöttebb vallás

– Izrael nekünk, a keresztényeknek a Szentföld, az ígéret földje. Jeruzsálemben a helyi keresztény egyházak vezetőivel is találkoztam – írta Facebook-oldalára tegnap Novák Katalin köztársasági elnök, a közel-keleti országban tett látogatásának zárónapján.

Kevesen tudják, hogy a kereszténység napjainkban a legüldözöttebb vallás. Az üldözött keresztényeket segítő magyar erőfeszítéseket világszerte elismerik. A szentföldi keresztény vezetők erős hittel tartják össze a közösséget. Köszönöm, hogy beszélhettünk a nehézségekről és arról is, ami erőt ad azok leküzdéséhez

– fogalmazott a politikus.

Statisztikai adatok szerint Izraelben mintegy 177 ezer keresztény él, ők a több mint kilencmilliós lakosság körülbelül két százalékát teszik ki. A legnagyobb katolikus egyház a melkita bizánci katolikus egyház: világszerte több mint 1,5 millió tagja van és hozzájuk tartozik az izraeli keresztények mintegy 60 százaléka.

Novák Katalin arról is beszámolt, a béke megőrzésének fontosságáról tárgyalt Jaír Lapid leköszönő izraeli miniszterelnökkel Tel-Avivban. Hozzátette: „Még magyarul is tudtunk néhány szót váltani, hiszen mind anyai, mind apai ágon magyar származású”. Ismertette, a találkozó során a hadiipari együttműködésről is szó esett, valamint arról,

milyen fontos nekünk, magyaroknak, hogy megőrizzük hazánkban a békét.

Hangsúlyozta, „Magyarország nemcsak szövetségese, hanem barátja is Izraelnek”.

