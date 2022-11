Szerbek nélkül rendeznének választásokat Koszovóban

Hamarosan büntetésekkel jár a szerb rendszám

A szerbek azért hagyták ott a koszovói intézményeket, mert a pristinai vezetés arra kötelezi őket, hogy cseréljék le az autóikon a szerb rendszámokat koszovóira, illetve leváltottak egy szerb rendőri vezetőt is, de probléma számukra az is, hogy még mindig nem alakult meg a Szerb Községek Közössége, amelyről csaknem egy évtizede állapodott meg a két fél a brüsszeli egyezményben. A koszovói hatóságok egyelőre figyelmeztetik a döntést megtagadó autósokat, de november 21-től már 150 eurós büntetés is jár az „engedetlen” szerbeknek.

Albin Kurti miniszterelnök ezzel kapcsolatban a sajtónak azt mondta, hogy a szerbek koszovói intézményekből való kivonulása után az észak-koszovói megüresedett posztokat gyorsan be kell tölteni, és nem várhatják meg a szerbek visszatérését.

Négy észak-koszovói polgármesteri posztra új választást kell szerveznünk

– mondta, majd hozzátette: ami a Szerb Lista 10 parlamenti képviselői helyét illeti, azt másokkal kell betölteni.