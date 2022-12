A szankciókkal szemben kritikus kormánya lehet Szlovákiának

A jobbközép-liberális kormány szeptemberben került kisebbségbe, amikor a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) nevű párt kilépett a kormányból. A válságot elsősorban személyi ellentétek okozták a SaS-ot vezető Richard Sulík akkori gazdasági miniszter, illetve a legnagyobb kormánypártot, az OLANO-t irányító Igor Matovic pénzügyminiszter között. Korábban a koronavírus-járvány, majd a háború következtében kialakult energiaválság kezelésének módja is megosztotta a kormánypártokat. A kabinet ellen a SaS és néhány másik ellenzéki képviselő terjesztett be bizalmatlansági indítványt, arra hivatkozva, hogy szerintük a kormány nem képes az emberek gondjainak orvoslására, és abbahagyta a maffia és a korrupció elleni küzdelmet. A kormánykoalíció szerint az ellenzék figyelmen kívül hagyja a lakosság és az ország érdekeit, a kabinet megbukásával pedig kérdésessé válik a jövő évi költségvetés elfogadása, így a lakossági energiaárak befagyasztását lehetővé tevő intézkedés megvalósíthatósága is.