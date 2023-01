Eva Kaili előzetes letartóztatásban marad

A csütörtöki meghallgatásra Eva Kailit teljesen elzárták a médiától, olyan ajtón keresztül vitték be a tárgyalóterembe, ahol még újságírók sem voltak. Sajtóértesülések szerint a korrupcióval vádolt EP-képviselő ügyvédje arra panaszkodott a meghallgatáson, hogy ügyfelét a nyomozási bíró határozata miatt az első napokban három napra magánzárkába helyezték, ahol a korrupcióval vádolt politikus csak egy takarót kapott, és a kabátját is elvették tőle, ráadásul a lámpa is állandóan égett.

„Megtagadták tőle a második takarót! Ez kínzás” – mondta Eva Kaili védője. Miközben az ügyvéd középkori fogva tartásról és kínzásokról beszélt, védencét már a negyedik napon átszállították egy brüsszeli luxusbörtönbe, ahol ha kedve tartja, még múzeumba is mehet.