Ha nem fizet az úzvölgyi temetőfoglalás vádlottja, letöltendőt is kaphat

Elmarasztaló ítéletet hozott pénteken az alapfokon eljáró moinesti-i bíróság az úzvölgyi temetőfoglalás egyik, rongálás vádjával indított perében.

A Bákó megyei város bírósága alapfokú ítélete szerint Diaconu Valentin vádlottnak 12 600 lej (998 788 forint) kártérítést kell fizetnie, de kétezer lej (158 633) pénzbüntetést is kiszabtak rá, amely, ha nem fizeti ki, letöltendő szabadságvesztéssé alakul – tájékoztatott az MTI a romániai bíróságok portálján közzétett ítélet alapján.

Ő volt az, aki a 2019 júniusában végrehajtott úzvölgyi temetőfoglalás egyik román résztvevőjeként megrongálta az MTVA csíkszeredai operatőrének kameráját.

Mint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában nyilvánította saját közvagyonává az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a sírkertben. Korábban a temetőt a csíkszentmártoniak gondozták, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon. 2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.

A több ezres román tömegben futballhuligánnak látszó fiatalok is voltak, akik megkerülve a csendőrségi egységeket, hátulról jutottak be a sírkertbe, kitépték a kapu szárnyait, és utat nyitottak a tömegnek.

A temetőbe benyomulók összetörték a székely kaput, kihúzták a földből és szétdobálták a magyar katonák mogyoróágakból rögtönzött névtáblás keresztjeit, és a most elítélt társuk a kapuról leszakított deszkával kiütötte az MTVA csíkszeredai operatőrének kezéből a kamerát.

Az események után több magyar résztvevő, szervezet és intézmény is ügyészségi feljelentést tett a nacionalista szólamokat skandáló támadók ellen, több per is indult.