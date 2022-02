A román parcellának nincs létjogosultsága az úzvölgyi hadi temetőben

A Székelyhon portál kérdésére válaszolva Kis Júlia, a perben Csíkszentmártont képviselő Mikó Imre Jogvédő Szolgálat ügyvédje azt mondta,

üdvözlik a döntést, mert a bíróság jóváhagyta azt, amit kértek, megállapítva, hogy az építési engedélyt jogellenesen bocsátották ki, és elrendelte az építmények lebontását.

Számítanak arra, hogy a dormánfalviak fellebbeznek, de állnak elébe – jegyezte meg.

Temetőfoglalás után a bíróságra

Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában nyilvánította saját közvagyonává az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a sírkertben. Korábban a temetőt a csíkszentmártoniak gondozták, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon. 2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt. Ezután több per kezdődött, eddig Dormánfalva áll vesztésre, mert jogerősen már kettőt elveszített. A már említett mellett azt is, amelyet azért indított, hogy vonják vissza az alcsíki község önkormányzata által hozott, az úzvölgyi hadi temető és az egykori kaszárnyák által elfoglalt területnek a község közvagyonába vételére vonatkozó határozatot. A Bákó megyei város ugyanakkor 2020-ban a temető körül több, csíki közbirtokosságok által birtokolt területet is telekkönyveztetett saját nevére, emiatt ezekkel is perben áll.

