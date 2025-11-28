Budapesti Rendőr-főkapitányágMustangTEK

Meg akarták lovasítani a Mustangot, de a TEK végül őket tette vezetőszárra + videó

Egy újpesti parkolóból akart ellopni két férfi kétszer is egy Ford Mustangot, ám mindkét esetben csak a lámpák kapcsolgatásáig jutottak. A jutalmuk azért így sem maradt el, rendőri felvezetéssel indulhattak a kihallgatásukra.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 28. 9:33
A Budapesti Rendőr-főkapitányág közösségi oldalán számolt be egy vígjátékba illő próbálkozásról. November 23-án 22 óra 30 perckor egy újpesti parkolóban két férfi, a szerepeket gondosan felosztva akart eltulajdonítani egy Ford Mustangot. Először egyikük, K. Sándor alakította a sofőr figurát, társa, J. István mindeközben a megfigyelő karakterét személyesítette meg. K. Sándornak azonban csak a fényszórókat sikerült felkapcsolnia, az autó motorja nem indult be. Így pár perc elteltével a főpróba véget is ért. 

A sikertelenség után egy óra múlva szerepcserével próbálkoztak, ekkor J. István ült a vezetőülésbe, K. Sándor figyelte az utca forgalmát, ezzel biztosítva társát. A Mustang lámpái többször fel- és lekapcsolódtak, a motort azonban ekkor sem sikerült beizzítani, ezért elhagyták a helyszínt.

Az 51 éves K. Sándort és a 44 éves J. Istvánt a BRFK zseblopási alosztály nyomozói azonosították. Nem voltak ismeretlenek a hatóság előtt. Emiatt felmerült, hogy nem működnek együtt a rendőrséggel, így másnap bevetési egységekkel csípték nyakon őket. 

K. Sándort a Terrorelhárítási Központ, míg J. Istvánt a BRFK bűnügyi bevetési osztálya fogta el. A nyomozók mindkét férfit jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett kísérlete miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. Továbbá lefoglalták tőlük a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket.

Borítókép: K. Sándort a Terrorelhárítási Központ fogta el (Forrás: Képernyőkép/Youtube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

