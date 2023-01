Titkos iratok, kokain és örömlányok – Hunter Bidenre terelődik a gyanú

Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden is hozzáférhetett azokhoz a bizalmas kormányzati dokumentumokhoz, amelyeket a napokban találtak meg édesapja Delaware állambeli otthonában. Az iratok az Obama-kormányzat idejéből valók (2009–2017), amikor Joe Biden volt az ország alelnöke. Ezeket a dokumentumokat alelnöki mandátuma lejárta után a nemzeti levéltárhoz kellett volna eljuttatnia, ehhez képest otthonának garázsában, illetve a washingtoni Penn-Biden Center kutatóintézetben lévő irodájában is tárolt ilyen iratokat, amelyekre annak novemberi kiürítése során bukkantak rá a Fehér Ház jogi képviselői. Mint lapunk is beszámolt róla: az elnök számára rendkívül kínos ügyben vizsgálatot indított az amerikai igazságügyi minisztérium.