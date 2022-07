Vlagyimir Putyinnal személyesen is üzletelt Hunter Biden?

Szövetségi ügyészek hamarosan vádat emelhetnek Joe Biden elnök fia, Hunter ellen, ám az igazán kínos ügyekkel nem kívánnak foglalkozni, mert azok árthatnak a Demokrata Pártnak a novemberi félidős választások előtt – írta tegnapi szerkesztőségi vezércikkében a New York Post jobboldali amerikai lap. Az 52 éves Hunter Biden ügyeivel kapcsolatban még 2018-ban kezdődött vizsgálat:

adócsalással, pénzmosással, jogosulatlan lőfegyverbirtoklással, illetve azzal is gyanúsítják, hogy külföldi megbízók érdekében törvénytelenül végzett lobbitevékenységet. Mindezt abban az időszakban, amikor édesapja volt az amerikai alelnök, felvetve annak a gyanúját, hogy kormányzati hátszéllel tevékenykedett.

Amerikai sajtóértesülések szerint azonban inkább az adózási ügyekben történhet vádemelés, a Hunter Biden kínai, ukrán és orosz üzleti érdekeltségeivel kapcsolatban viszont nem, mivel – idéz a CNN jelenlegi és korábbi igazságügy-minisztériumi tisztségviselőket – „íratlan szabály”, hogy a választásokhoz közeledve nem szabad politikailag kényes ügyekben eljárást indítani.

Az Obama-elnökség idején Hunter úgy lett a Burisma ukrán energetikai vállalat igazgatótanácsának tagja, hogy semmilyen releváns szakmai tapasztalattal nem rendelkezett.

Az utóbbi években megjelent sajtóinformációk szerint Washington komoly politikai nyomást gyakorolt a Petro Porosenko vezette korábbi kijevi kormányzatra.

Biden alelnökként megfenyegette például az ukrán kormányt, hogy ha nem mozdítják el hivatalából a Burisma korrupciós ügyeiben vizsgálatot indító ukrán főügyészt, Kijev nem kapja meg a neki ígért egymilliárd dolláros amerikai hitelt. (A fenyegetés az alábbi videón látható.)

A Daily Mail konzervatív brit lap pedig éppen a napokban számolt be arról az üzenetváltásról, amely szerint Hunter Biden egy magas szintű kínai–orosz üzlet lebonyolításában is szerepet vállalt. Egy 2018-as sms-ben Hunter ugyanis azt írja akkori szeretőjének – egyben fivére özvegyének, Hallie Bidennek –, hogy egyedül érzi magát, és nagyon sok stressz éri, részben saját pénzügyi gondjai miatt, részben pedig azért, mert egykori kínai üzlettársa eltűnt, „valószínűsíthetően kivégezték”. Leírása szerint mindemellett nyugtalanítja az is, hogy azzal gyanúsítják:

közvetítőként szerepet játszott egy orosz–kínai megállapodás tető alá hozásában, mely során Vlagyimir Putyinnal személyesen egyeztetett.

A szóban forgó ügyletről a Daily Mail azt írja: a CEFC kínai beruházási csoport 9,1 milliárd dollár értékben vásárolt volna részesedést a Rosznyeft kőolaj- és földgázipari társaságban. Biden fent említett kínai üzlettársa, Je Zsian-ming pedig a CEFC alapítója és vezetője volt, míg 2018 márciusában gazdasági bűncselekményekért le nem tartóztatták Kínában. A The Washington Post egy korábbi cikke szerint a CEFC 4,8 millió dollárt fizetett 2017–18-ban a Hunter és bátyja – Joe Biden fivére –, James által irányított vállalatoknak tanácsadásért. Bár az sms-üzenet nem kompromittálja egyértelműen Hunter Bident, korábbi sajtóhírek arra engednek következtetni: az elnök fia valóban részt vehetett a CEFC–Rosznyeft üzlet tervezett lebonyolításában. 2017 augusztusában ötmillió dollár érkezett a Hunter érdekeltségei közé tartozó Hudson West III vállalat számlájára, éppen akkor, amikor a CEFC egy katari és egy svájci cégtől készült Rosznyeft-részvényeket vásárolni. 2017. szeptember 8-án pedig Hunter és James Biden 100 ezer dollárt költött hotelszobákra, repülőjegyekre, különböző luxustermékekre, éppen aznap, amikor a CEFC bejelentette az üzlet nyélbe ütését. A megállapodás végül Je Zsian-ming letartóztatásával semmissé vált.