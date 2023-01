Újabb pedofilbotrány robbant ki Írországban

Sajtóértesülések szerint Owen Hanley-t először 2019-ben választották be a városi tanácsba, és nemcsak az első nyíltan LMBTQ -tanácsosként, hanem a legfiatalabb tanácstagként is történelmet írt. A férfiról most azonban kiderült, hogy egy tinédzser fiút szexuálisan zaklatott az interneten.