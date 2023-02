Az olasz jobboldal felszámolná a béranyaságot

A legnagyobb olasz kormánypárt, az Olasz Testvérek két szenátora, Isabella Rauti honvédelmi államtitkár és Lucio Malan szenátor, alsóházi frakcióvezető törvénytervezetet nyújtott be, amely már a külföldön elvégzett béranyaságot is büntetné.

A jelenlegi jogszabályok szerint Olaszországban a béranyaság gyakorlata bűncselekmény, amely három hónaptól két évig terjedő börtönnel és hatszázezer eurótól egymillió euróig terjedő pénzbírsággal büntethető.

A gyermekre vágyó párok így eddig külföldön vették igénybe „a szolgáltatást”, majd anyakönyveztették gyermekeiket Itáliában. A Malan és Rauti által felterjesztett törvénytervezet célja a külföldi „gyermekvásárlás” bűncselekménnyé minősítése, a belföldihez hasonló szankciókkal való büntetése.

Korábban a gyermekre vágyó olasz párok évente több ezer „üzletet” bonyolítottak le Amerikában, Indiában vagy Ukrajnában, ahol az anyák méhének áruba bocsátása törvényileg engedélyezett. A törvényjavaslatot előterjesztő jobboldali szenátorok úgy vélik, az olasz jogalkotóknak szigorúbban kell fellépniük, mivel a nők testének áruba bocsátása és gyermekek vásárlása valójában a modern emberkereskedelem egyik formája.

A jobboldali pártok már korábban is tettek fontos lépéseket az embertelen üzletág felszámolására. Tavaly áprilisban Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek párt elnöke nyújtott be törvényjavalatot többedmagával, amelyet a felsőház igazságügyi bizottsága el is fogadott. A béranyaság egyetemes bűnténnyé való minősítését támogatta a Liga, az Olasz Testvérek, a Hajrá, Olaszország! és a kisebb jobboldali pártok is.

A béranyaság valójában a nők teste áruba bocsátásának és ártatlan gyermekek megvásárlásának borzalmas üzletága

– hangsúlyozza a törvénytervezet.

Ennek ellenére jelentősen megnőtt rá a kereslet, Indiában például évente kétmilliárd dollár bevételt hozó üzletággá növekedett az utóbbi időben.

A nyomornegyedekben élő nők évente összesen mintegy ezerötszáz gyermek kihordását vállalják a külföldi igények kielégítésére. Indiában már 25-30 ezer dollárért, míg Amerikában ötvenezer dollárért kínálják az újszülött babákat.

A gyermekek kihordását vállaló anyák mindennek csupán a töredékét, néhány ezer dollárt kapnak, és sok helyen a szülés utáni orvosi ellátás sem biztosított a számukra. Az Egyesült Államokban évente körülbelül kétezer újszülöttet adnak el, akiknek a biológiai jellegzetességeit is megválaszthatják a szülők, éppen úgy, ahogyan a piacon válogatnak a vásárlók a portékák között – nyomatékosították felháborodásukat az Olasz Testvérek szenátorai.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Olasz Testvérek vezetője (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)