Egyre több turista érzi magát veszélyben a francia fővárosban

Egyre kevésbé népszerű a francia főváros a turisták körében, ugyanis a kikapcsolódásra vágyók egyre inkább nem érzik magukat biztonságban Párizs világhírű látnivalói környékén – derül ki abból a felmérésből, amit a brit Kingcasinobonus.uk nevű oldal tett közzé. A felmérés eredménye alapján ugyanis a francia főváros helyet kapott azon a tízes listán, amelyen a turisták számára legkiábrándítóbb desztinációkat sorolják fel. A listát az online kommentek és a Tripadvisor oldalán adott értékelések alapján állították össze a brit oldal elemzői, az utazók által adott csillagok száma és olyan kulcsszavak alapján, mint „kiábrándító”, „nem éri meg” vagy „nem az elvárásnak megfelelő”.

A hozzászólások alapján a szakértők kiszámolták, hogy hány százalék az esélye annak, hogy a turista csalódott lesz az adott város kapcsán, a tízes lista kilencedik helyén szerepelt Párizs. A vélemények alapján a francia főváros legnagyobb csalódást okozó látványossága pedig a Sacré-Cœur székesegyháznak otthont adó Montmartre negyed. Az elemzésből kiderül, hogy a turisták elmondásuk alapján nem érezték magukat biztonságban Párizsban sem a 18. kerületi Montmarte negyedben, sem a belvárosban, az Eiffel-torony környékén. A kommentek alapján a turisták nem tartják megfelelőnek az említett helyeken a közbiztonságot, állításuk szerint zaklatták őket ezeken a környékeken.

Le parc des Buttes-Chaumont à Paris reste fermé ce mardi matin après la découverte d'une partie d'un corps humain dans un sac pic.twitter.com/fOSvuJMmsl — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) February 14, 2023

Mindezt alátámasztja annak a brazil testvérpárnak az esete is, akiket a minap ért atrocitás Párizsban, az Eiffel-torony környékén. A Le Parisien számolt be róla a minap, hogy a két fiatal nő megismerkedett két férfival, ám az átmulatott éjszaka rémálommá vált. A két nő külön, az újonnan megismert férfiak társaságában távozott a szórakozóhelyről, az egyik nőt ekkor szexuálisan zaklatni kezdte az egyik férfi, a fenekét fogdosta. A nő visszautasította a közeledését, mire a férfi elfutott. A fiatal nő ekkor keresni kezdte a testvérét, akit kisvártatva meg is talált az Eiffel-torony tőszomszédságában lévő Mars-mezőn, a földön fekve, a másik férfi pedig letolt nadrággal rajta feküdt. Az erőszakoló, amikor meglátta, hogy közeledik a brazil nő testvére, gyorsan felugrott, majd egy fekete autóba beszállt és elmenekült a helyszínről. Az áldozat később a rendőrségen azt vallotta, hogy a férfi megerőszakolta.