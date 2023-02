Szijjártó Péter: A diverzifikáció érdekében Brüsszelnek el kell végeznie a házi feladatát

A tárcavezető kitért arra is, hogy Magyarország, tengerpart nélküli államként, nagyban függ másoktól az energiaellátásban, így attól is, hogy a szomszédos és egyéb tranzitországok elvégezték-e a szükséges beruházásokat.

A kormány mindig is fizikai, nem pedig politikai vagy ideológiai kérdésként tekintett az energiaellátásra. Amíg nem lehet ideológiákkal vagy politikai nyilatkozatokkal fűteni, addig az energiaellátásra fizikai kérdésként kell tekintenünk

– jelentette ki. Kifejtette: az energiabiztonság nemzetbiztonsági kérdés, a kormány pedig továbbra is élesen vissza fog utasítani minden beavatkozási kísérletet ezen a téren, ahogy eddig is tette. Hozzátette: Magyarország energiaellátása napjainkban is biztonságban van, ami jórészt a még mindig százszázalékos kapacitással üzemelő Török Áramlat gázvezetéknek köszönhető. Emlékeztetett: a vezeték építését egyesek próbálták megakadályozni, szankciókat helyezve kilátásba, de a részt vevő országok bátor döntései nyomán a beruházás megvalósult.

Ha nem építettük volna meg, akkor ma nagyon súlyos problémákkal néznénk szembe – mutatott rá, kiemelve: a földgáz nélkülözhetetlen a zöldátmenet ideje alatt, anélkül lehetetlen a klíma- és környezetvédelmi célok teljesítése.

Beszélt arról is, hogy hazánk már több mint negyven éve használ nukleáris energiát, azt biztonságos, olcsó és fenntartható energiatermelési módnak tekinti, amely viszonylag nagy függetlenséget tud adni egy országnak a nemzetközi energiapiacok kilengéseitől. Úgy fogalmazott: Magyarország határozottan elutasít minden olyan kísérletet, amelynek célja a nukleáris energia negatív diszkriminációja.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán ugyanakkor arról számolt be, hogy a török energiaminiszter segítsége is kell ahhoz, hogy hazánk azerbajdzsáni gázt is tudjon vásárolni a közeljövőben.

Ez ugyanis Törökországon keresztül tud érkezni Magyarországra, és most nagyon sokan hajtanak a török tranzitkapacitások lefoglalására, köztük sokan olyanok, akik az elmúlt időszakban csak bírálták Törökországot

– emlékeztetett a tárcavezető. Hozzátette: mi nem csak energiabarátok vagyunk, ezért ma kedvező alaphelyzetből tekintettük át a török tranzitkapcsolatokhoz való jövőbeni hozzáféréseink lehetőségeit.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szijjártó Péter pénteken a déli földgázfolyosó megépítésével és a Kaszpi villamos vezeték létrehozásával foglalkozó miniszteri tanácsok ülésén vesz részt, ahol találkozik délkelet-európai kollégáival is. A tárcavezető a héten azt is bejelentette, hogy Magyarország számára az egyiptomi földgáz vásárlása is alternatívaként szolgálhat. A szállítás jelenleg cseppfolyósított formában lehetséges, de tervben van egy európai uniós támogatású gázvezeték építése is Dél-Európában – részletezte.