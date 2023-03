Az illegális migráció mértéke megközelíti a 2015–16-os szintet a horvát belügyminiszter szerint

– Csak tavaly közel egymillió nemzetközi védelem iránti kérelem érkezett az uniós tagállamokhoz – mondta a tárcavezető, és kiemelte, a nagyobb számú migráció egyik oka az Ukrajna elleni orosz agresszió, amely megzavarta a világ gazdasági viszonyait, és sokakat taszított a szegénységi küszöb alá. Ugyanakkor az élelmiszer-ellátást is veszélyeztette, éppen azokon a területeken, ahol már korábban is voltak ilyen nehézségek, amelyhez hozzájárult még a katasztrofális törökországi és szíriai földrengés, amely éppen ott történt, ahol eddig is nagyszámú szíriai és más országokból érkező menekült tartózkodott” – fejtegette a miniszter.

– Ez mindnyájunkat nagy kihívás elé állít. Európát nem lehet bezárni, de Európának küzdenie kell az illegális migráció, valamint azok ellen, akik pénzt keresnek ezen a katasztrófán – fogalmazott Bozinovic, hozzátéve, hogy Horvátország és Bulgária nem tud egyedül megküzdeni ezzel a problémával. Hozzáfűzte, hogy az év elején a schengeni övezet tagjává vált Horvátországnak az az érdeke, hogy Bulgária és Románia is mielőbb csatlakozzon hozzá. A két ország csatlakozását egyébként Ausztria blokkolta tavaly év végén, Bulgária tagságát pedig Hollandia is ellenezte.