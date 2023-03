Donald Trump: Nem indulnék együtt Ron DeSantissal

Nem, úgy gondolom ez egy elég valószínűtlen szövetség lenne

− válaszolta Donald Trump a Newsmax hírcsatornának adott interjúban arra a kérdésre, hogy van-e esélye annak, hogy Ron DeSantis floridai kormányzóval esetleg együtt induljanak a 2024-es elnökválasztáson. − Rengeteg nagyszerű ember van a Republikánus Pártban, néhányan időnként felvetik ezt az ötletet, de ennyi. Soha nem gondoltam erre − folytatta Trump.

Noha még mindig nem jelentette be indulási szándékát, Trump mögött a floridai kormányzó számít a 2024-es republikánus előválasztások egyik nagy favoritjának. A korábbi elnök az elmúlt időszakban sokat bírálta potenciális kihívóját, többek közt azt hangoztatta, hogy az ő támogatása nélkül DeSantis nemhogy Florida kormányzója nem lenne, de politikai karrierje is véget ért volna. Ezt az állítását a mostani interjúban is megismételte.

Akkoriban nagyon alacsony támogatottsága volt. Ki akart szállni a politikából, én azonban támogattam őt. Ezt követően a népszerűsége jelentősen megugrott, közös gyűlésekre jártunk, és végül sikerült nyernie

− mutatott rá Trump. DeSantis 2018-ban lett Florida kormányzója, a tavaly novemberi félidős választásokon pedig sikerült megvédenie pozícióját, elsöprő győzelmet aratott. Népszerűségét annak köszönheti, hogy határozottan fellép a woke- és genderideológia terjedése ellen, a koronavírus-járvány idején ellenezte a lezárásokat, valamint államában a tradicionális keresztény és konzervatív értékek mentén kormányoz.