Eljött Joe Biden nagy napja?

Joe Biden ma jelentheti be indulását a 2024-ben esedékes elnökválasztáson − számolt be több amerikai lap és hírportál. A sajtóértesülések szerint az amerikai elnök egy videóüzenetben oszlatja el az esetleges jelöltségét övező pletykákat és találgatásokat. Április 25-e szimbolikus dátum a demokrata vezető életében: négy évvel ezelőtt ugyanekkor jelentette be indulását. Abban ugyanakkor megoszlanak a vélemények, hogy megfelelő-e az időpont a nagy bejelentésre.

Előny vagy hátrány?

Sokan úgy vélik, minél hamarabb el kell oszlatni az indulás körüli kételyeket. Az újságírók hónapok óta minden alkalmat megragadva próbálják kideríteni, valóban újraindul-e Biden, az elmúlt időszakban szinte kivétel nélkül az összes sajtótájékoztatóján tettek fel erre irányuló kérdéseket az elnöknek, melyekre általában valamilyen ködös, „rejtélyes” válasz érkezett.

A Politico hírügynökségnek nyilatkozó elemzők szerint ezek a találgatások elvonják a figyelmet a fontosabb kérdésekről, éppen azért mind pártjának, mind magának az enöknek jót tenne, ha megtörténne a bejelentés.

Másrészt a kampányfinanszírozás szempontjából is előnyös lehet, ha tisztázódna a Biden indulása körüli helyzet. Több magas rangú fehér házi tisztviselő is felhívta a figyelmet, hogy a bejelentés halogatásával elvesztegetett időt nagyon nehéz lesz behozni a kampány hajrájában, ami az adománygyűjtést illeti.

Minél több időd van, annál kisebb a nyomás rajtad

− fogalmazott ezzel kapcsolatban a Politiconak Patrick Martin, az Obama-adminisztráció egykori tagja. Bidennek pedig nagy a lemaradása legfőbb republikánus vetélytársa mögött. Az indulását tavaly novemberben bejelentő Donald Trump ugyanis már most rengeteg pénzt gyűjtött össze különböző donoroktól, ebben pedig az ellene az elmúlt hetekben kezdeményezett ügyészségi vádemelés is jelentősen segítette.

A korábbi elnök stábja által még április 16-án közölt adatok szerint 2023 első három hónapjában mintegy 14,5 millió dollárral támogatták kampányát, ebből 2,7 millió dollár március 30-át − azaz a hivatalos vádemelés időpontját − követően érkezett kizárólag magánszemélyektől.

Akadnak azonban olyan demokraták is, akik nem tartják jó ötletnek az indulás relatív korai bejelentését. Szerintük a Trumpot övező botrányok valamint a republikánusok tavaly őszi félidős választásokon mutatott gyenge szereplése miatt Bidennek még bőven van ideje elkezdeni kampányát.

Sokak szerint április 25-e azért sem lenne jó választás, mivel éppen ma veszi kezdetét Trump egyik bírósági tárgyalása, melyben szexuális zaklatással vádolják a korábbi elnököt. Ez pedig elvonhatja a figyelmet Bidenről. A jelenlegi elnöknek emellett gyakorlatilag nincs komoly kihívója pártján belül, ez a tény is közrejátszhat abban, hogy halogatja bejelentését.

Nem akarják Bident

Az amerikaiak többsége ugyanakkor nem nézné jó szemmel Biden újraindulását − derült ki az AP hírügynökség és a NORC társadalomkutató intézet friss felméréséből. A közvélemény-kutatás szerint

a társadalom egészét tekintve 73 százalék nem látná szívesen, ha a hivatalban lévő elnök lenne a Demokrata Párt jelöltje 2024-ben.

A párt szavazói körében az elnök indulását 52 százalék utasítja el, míg a magát függetlennek nevező választók 86 százaléka nyilatkozott így. Az ellenzéki Republikánus Párt regisztrált szavazóinak 93 százaléka nem szeretné, ha Joe Biden lenne a demokrata induló 2024-ben.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)