Washingtonban már egy sikertelen ukrán ellentámadás miatt aggódnak

Nemzetközi kritikusok és külföldi szövetségesek is azzal érvelnek, hogy amennyiben Ukrajna tavaszi ellentámadása sikertelen lesz, azzal nem csak Ukrajna, de Amerika is veszíteni fog – számolt be róla a Politico.

Ukrajna ellentámadásként visszafoglalná az oroszok által elfoglalt területeket, nagy valószínűséggel keleten és délen, bár a konkrétumokról nincsenek részletes információk.

Joe Biden elnök és csapata nyilvánosan is ígéretet tett Ukrajna támogatására, amely szerint fegyverekkel és gazdaságilag is segítik őket, „ameddig csak szükséges”. A kormányzaton belül viszont többen is attól tartanak, hogy a közelgő támadás rosszul sülhet el Amerika szempontjából.

Vannak, akik szerint Ukrajna előretörése akkor működhetne, ha a kormányzat minden kérést megad Kijevnek, nevezetesen nagyobb hatótávolságú rakétákat, vadászgépeket és több légvédelmet.

A másik oldal szerint

Ukrajna hiányosságai azt bizonyítják, hogy nem tudják teljesen kiszorítani Oroszországot a területeikről.

A tisztviselők kiemelték, hogy mindent megtesznek a tavaszi offenzíva sikeréért. Hozzátették, hogy a taktikába vetett hit csak egy dolog, a zárt ajtók mögött viszont őszintén aggódik a kormányzat amiatt, hogy Ukrajna mire lesz képes.

A cikk szerint ezek az aggodalmak főként a közelmúltban kaptak szárnyra, amikor titkos dokumentumok szivárogtak ki a közösségi médiába. Egy titkos februári értékelés alapján Ukrajna jócskán elmarad az ellentámadási céljaitól. A legfrissebb amerikai értékelések szerint Ukrajna előre tud majd haladni délen és keleten, de nem lesz képes megismételni a tavalyi sikerét.