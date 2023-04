Szexuális zaklatás vádja miatt is járhat a bíróságra Donald Trump

Az ellenfél kiválasztása kulcskérdés Demokrata stratégák megosztottak abban, hogy Joe Biden elnök – aki ugyan még nem jelentette be újraindulását, de ez hamarosan megtörténhet – Trumppal, vagy DeSantissal szemben járna-e jobban. Hiszen amíg egyesek szerint Trump lenne a könnyebb ellenfél, hiszen őt jól ismerik, és egyszer már legyőzték, így „tudják, hogy milyen taktika válhat be vele szemben” – noha azóta Biden elnöksége árnyalja a képet –, addig mások szerint DeSantis „nem rendelkezik olyan karizmával és egyediséggel, mint Trump”, így ő lenne a jobb választás. Noha a fiatal, új erővel érkező DeSantis nagyobb kontrasztot jelentene Bidennel szemben. Azt azonban sem a republikánus, sem a demokrata oldalon nem felejtik el, hogy a 2024-es elnökválasztás teljesen más lesz, mint a koronavírus alatt folyó 2020-as. Nemcsak régi-új ügyek, mint az abortusz kérdése, a bevándorlás kerül elő, hanem a Trumpot és Bident ért vizsgálatok, a Biden-adminisztráció vélt vagy valós kudarcai, vagy épp az orosz–ukrán háború is.