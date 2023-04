Silvio Berlusconi a kórházból is visszatérne a politikai csatatérre

Továbbra is a milánói San Raffaele kórház intenzív osztályán ápolják Silvio Berlusconit, ahová egy hete tüdőproblémák miatt szállították. A kezelőorvosa, Alberto Zangrillo szerint egészségi állapota stabil, kórképe jelentősen javult az elmúlt napokbanm bár még nem járhat. Családtagjai és a Hajrá Olaszország politikusai gyors felépülésben bizakodnak.

Romló egészsége miatt azonban máris elkezdődtek a találgatásoka veterán politikus politikai pályafutásáról és a pártja jövőjéről.

A párt további sorsára vonatkozó kérdésekre a politikai alakulat tagjai a napokban úgy nyilatkoztak, minden halad a régiben, a párt irányítása továbbra is Silvio Berlusconi kezében van. Meggyengült egészsége ellenére is ő marad a Hajrá Olaszország párt elnöke, felépülését követően is Olaszország építésén fog fáradozni.

Cáfolták azon feltevéseket is, miszerint megosztottság alakult volna ki a párton belül, azt is leszögezték, hogy nem merült fel új vezető megválasztásának igénye.

Hajrá Silvio, Monza veled van! feliratú transzparens a milánói San Raffaele kórház elõtt 2023. április 7-én.

MTI/EPA-ANSA/Mourad Balti TouatiFotó: Mourad Balti Touati

A politikus kórházi kényszerpihenője alatt Antonio Tajani alelnök kezében összpontosulnak az alakulat ügyei, de mindenki úgy véli, a pártvezér hamarosan visszatér a csatamezőre. – Ő a csapatvezér, ő választja meg kik, mikor és milyen pozíciókban legyenek a pályán - tette világossá Paolo Barelli, a Hajá Olaszország képviselőházi frakcióvezetője is. Egyúttal cáfolta azokat az értesüléseket is, mely szerint pártszakadás fenyegetne, hatalmi harc alakult volna ki a volt miniszterelnök két legközelebbi bizalmasa, Antonio Tajani alelnök, valamint Licia Ronzulli között. – Sohasem volt még példa arra, hogy Silvio Berlusconi visszavonult volna az országért folytatott harcaiból, és nem fog visszavonulni most sem. A korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is Itália építésén fog munkálkodni – nyilatkozta a Sky televíziós csatornának Francesco Paolo Sisto szenátor.

– Silvio Berlusconi gyengélkedése ellenére a Hajrá Olaszország továbbra is a kormánykoalíció stabil tagja marad – erősítette meg Antonio Tajani. Sajtóinformációk szerint a párt alelnöke a napokban abban állapodott meg Giorgia Meloni kormányfővel, hogy az elkövetkező fél évben, egészen őszig minden a jelenlegi felállásban marad. Az Európai Parlamenti választásokra való előkészületekkor esetleg felmerülhet egy új pártalakulat, vagy egy összevont jobbközép szükségessége.

Borítókép: Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, a Forza Italia (Hajrá Olaszország) párt vezetõje. (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Fabio Frustaci)