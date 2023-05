A francia elnök kétmilliárd eurós adócsökkentést tervez a középosztálynak

„A költségvetési pályában 2027-ig kétmilliárd eurós adócsökkentés szerepel a háztartások számára. A 2 milliárdot illetően arra kértem a kormányt, hogy tegyen javaslatokat annak érdekében, hogy ez a középosztályt érintse” − fogalmazott a köztársasági elnök. Arra a kérdésre, hogy mikor várható az adócsökkentés, az államfő azt válaszolta: „amikor a költségvetési pálya lehetővé teszi ebben a mandátumban”. Emmanuel Macron elnöksége 2027 tavaszáig tart.

Az államfő úgy vélekedett, hogy a vitatott nyugdíjreform elleni tüntetések ellenére az ország halad előre.

„Volt tiltakozás az utcán, de nyugodtan történt, és voltak erőszakos cselekmények is, amelyeket olyan emberek követtek el, akik nem akarnak megoldást. De nem csak ez Franciaország, ez nem árul el mindent az országról, amely halad előre és továbbra is alkot” − hangsúlyozta az elnök, aki több mint kétszáz külföldi befektetőt fogadott hétfőn a versailles-i kastélyban. A hatodik alkalommal megrendezett Choose France elnevezésű rendezvényen mintegy 13 milliárd euró (4800 milliárd forint) értékben 28 külföldi nagyberuházást jelentettek be, amelyek nyolcezer munkahelyet teremtenek.

A konferencia után Emmanuel Macron hivatalában fogadta Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletembert, a Tesla Motors amerikai elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat vezérigazgatóját.

„Bízom benne, hogy a Tesla jelentős beruházásokat fog végrehajtani a jövőben Franciaországban” − mondta az interjúban az államfő, de részleteket nem árult el a megbeszélésről. Elon Musk a Twitteren jelezte, hogy lenyűgözte Macron elnök és a francia kormány iparnak nyújtott fogadtatása.

A nyugdíjkorhatárt két évvel emelő törvénytervezet ellen január 19-én kezdődtek százezres tömegdemonstrációk a szakszervezetek felhívására, a tüntetéseket pedig országszerte utcai zavargások kísérték. A francia alkotmánytanács azóta jóváhagyta a nyugdíjkorhatárnak a jelenlegi 62-ről 64 évre növelését előíró törvénytervezetet, amelyet másnap Emmanuel Macron államfő ki is hirdetett, s az várhatóan még az év folyamán életbe lép. Ennek ellenére a szakszervezetek június 6-ára újabb tiltakozási napot hirdettek.

Az élelmiszerárak inflációját illetően a köztársasági elnök annak a reményének adott hangot, hogy őszig az is mérséklődik, amennyiben a gyártók és az áruházláncok nem törekszenek további rendkívüli árrésre. Emmanuel Macron jelezte: szeretné, ha mindenki ismét tárgyalóasztalhoz ülne, és megpróbálná csökkenteni az árakat.

Az INSEE francia statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban az infláció 5,9 százalék volt éves összevetésben, de az élelmiszerárak még mindig 15 százalékkal nőttek áprilisban a márciusi 15,9 százalék után.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)