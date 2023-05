Belgrádi mészárlás: gyászba borult az egész ország

Folyamatosan érkeztek a megemlékezők a belgrádi iskola elé, ahol szerdán egy 13 éves fiú megölte nyolc diáktársát és az oktatási intézmény biztonsági őrét.

A rendőrség szerint a fiatal fiú mindent előre kitervelt. Az elkövetőt neuropszichiátriai kezelésre viszik, az apját pedig őrizetbe vették. A hivatalos tájékoztatás szerint a hetedikes gyerek a radiológusként dolgozó édesapja pisztolyát használta fel az ámokfutáshoz, de volt nála még egy kisebb pisztoly és Molotov-koktélokat is készített és még egy térképet is magával vitt az iskola épületéről. Úgy tudni, azért ezt a napot választotta, mert történelemórájuk volt, és a történelem-tanterem volt a legközelebb a bejárathoz. Habár az apának megvolt a szükséges engedélye a fegyvertartáshoz, és azokat állítólag a szabályoknak megfelelően tartotta, mégis hozzáfért a gyerek. Médiaértesülések szerint ismerhette a széfek kódjait, így könnyen elvehette a pisztolyokat.

Veselin Milics, Belgrád rendőrfőkapitánya kijelentette, hogy először nem lehetett tudni, mi volt a mészárlás indítéka, ám a fiú vallomásaiból kiderült, hogy hosszú ideig kiközösítve érezte magát, és csúfolták a társai, ez válthatta ki az agresszív reakciót.

Mivel az elkövető még nem töltötte be a 14. életévét, ezért a hatályos szerbiai törvények értelmében nem büntethető. A rendőrség szerint nem lehet kizárni, hogy a fiú ezzel tisztában volt.

A történések másnapján is érezhető volt a feszültség az iskola környékén. Az áldozatok hozzátartozói, barátai, ismerősei mécsesekkel, gyertyákkal érkeztek, hogy kifejezzék bánatukat és együttérzésüket. Több fővárosi középiskola osztálya is ellátogatott a helyszínre, hogy így tisztelegjenek az áldozatok emléke előtt.

Szörnyen érzem magam. Lehet, hogy ez a gyerek sokat nézte az amerikai filmeket és televíziókat. Ott minden nap lelőnek valakit az iskolában. Hála istennek nem ismertem az áldozatok közül senkit. Lehet, hogy tévedek, de a pszichológusoknak és a pedagógusoknak minden gyermeknél fel kellene ismerniük, hogy esetleg baj van. Nem lehet, hogy egy hónapja készül erre a tettére, mégsem veszi észre senki

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Mira Petrovics, aki szintén a helyszínen helyezte el a kegyelet virágait.

Szerbiában egy korábban ritkán látott egység alakult ki a társadalomban az esettel kapcsolatban. Ezt bizonyítja az is, hogy rengetegen mentek az iskolához olyanok is, akik nem ismerték az áldozatokat, és semmilyen kapcsolatban nem álltak velük. A közösségi oldalakat pedig teljesen ellepték a fekete profilképek és az együttérzésről szóló posztok.

Abban reménykedem, hogy soha többé nem történhet ilyen ebben a szép országban. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha, hogy ilyen történhet nálunk, ártatlan gyerekek haltak meg. Szavak nélkül maradtam

– mondta Belgrádban kérdésünkre egy másik gyászoló, Szmilja Jurgec. Egy harmadik gyászoló, egy nagymama egy üzenetet is hagyott a helyszínen, amely így szól: „Aludjatok angyalok. A Földön sötétség uralkodik. Majd akkor ébresztünk fel benneteket, ha megtaláljuk a kapcsolót a fénysugárhoz. Akkor majd együtt örülünk, és megtartom az órát. Nagymamátok, Gordana”.

Porfirije szerb pátriárka pedig arra szólította fel az ortodox híveket, hogy imádkozzanak az áldozatokért a belgrádi templomokban megtartott miséken.

A belgrádi Vladiszlav Ribnikar Általános Iskolában a 13 éves K. K. szerda reggel kezdett lövöldözésbe. Megölte az ott szolgálatot teljesítő biztonsági őrt, és még további nyolc diák életét oltotta ki, többeket pedig súlyosan megsebesített. A sérültek egyike még mindig életveszélyes állapotban van, míg a másik állapota kritikus.

Az eseményekre reagálva Alekszandar Vucsics szerb államfő televíziós beszédet intézett az ország lakosaihoz. Az államfő úgy fogalmazott: a gyászban egyesült Szerbia, és mindent meg kell tenni, hogy többé ne fordulhasson elő a mostanihoz hasonló tragédia.

A köztársasági elnök azt is bejelentette, hogy egy többpontos intézkedéscsomagot javasolt a kormánynak, amelytől a biztonsági helyzet javulását várja. Ezen lépések része, hogy 14-ről 12 évre csökkentsék a büntethetőség alsó korhatárát, kétéves moratóriumot vezetnének be az újonnan kiadott fegyvertartási engedélyekre, illetve szigorúan ellenőrzik a már korábban kiadott dokumentumokat, és azt is, hogy akinél otthon van fegyver, azt miképpen őrzi.

Szerda este az elnök arról is beszélt, hogy a fiú tervein látszik, hogy rendszeresen valamilyen számítógépes játékon játszott, ahol mindenkinek több élete van. Elmondta azt is, hogy a fiatal nem tanúsít megbánást, sőt úgy gondolja, hogy a közösségi médiában most egyesek szemében hős lehet.

A szerb rendőrség egy közleményében megerősítette, hogy szigorú kontrollt terveznek: akik esetében beigazolódik, hogy nem megfelelően tartják a fegyvert, akkor azt elkobozzák, a tulajdonos ellen pedig eljárás indul.

Komoly ellenőrzések várhatók a lőterek esetében is, hogy azokba még véletlenül se léphessenek be kiskorúak, a középiskolásokra pedig félévente kötelező drogteszt vár. Ezt azért tartja szükségesnek az országvezetés, mert az elkövető diák rendszeresen eljárt az apjával egy lőtérre. Ezekről és a további intézkedésekről egyébként a szerb kormány dönt – jelentette be Vucsics, aki azt is megemlítette, hogy a 6,65 milliós Szerbiában 766 ezer legális fegyvert tartanak nyilván.

A szerbiai iskolákban egyébként a történések másnapján folytatódott az oktatás. A gyermekek a megszokott órarend szerint tanultak, de egyperces néma felállással kezdődött az első óra. A tanárok pedig információink szerint kaptak egy átiratot az Oktatási Minisztériumtól, amelynek értelmében beszélgetniük kell a diákokkal az esetről és az azzal kapcsolatos háttérről. A tárca a következő időszakban egy oktatást is megszervez a tanítóknak azzal a céllal, hogy krízishelyzetekben a megfelelőképpen tudjanak reagálni.

Szerbiában péntektől vasárnapig háromnapos nemzeti gyászt hirdettek.

Borítókép: Helyiek gyászolják a szerdai iskolai lövöldözés áldozatait a szerbiai Belgrádban (A szerző felvétele)