Katasztrófasújtott területeken járt az olasz miniszterelnök

A katasztrófavédelem egyelőre hétfő 13 óráig meghosszabbította a legmagasabb szintű, vörös színű riasztást, de már csak Emilia-Romagna néhány térségében. Az áradások 42, önkormányzattal bíró helység területét érintették, háromszáz utat tettek járhatatlanná. A tűzoltók beavatkozására négyezer esetben volt szükség, gépjárművekkel, illetve vízi eszközökkel. Az olasz vasutak bejelentése szerint a régióban továbbra sem sikerült helyreállítani a vonatforgalmat.

Jelenleg 26 ezerre teszik azoknak a számát, akik még nem tudtak visszatérni otthonukba, ezen belül majdnem 20 ezer a számuk Ravenna területén. Rokonoknál, sportlétesítményekben, szállodákban helyezték el őket.

Továbbra is teljes a készültség Ravennában és térségében a folyók tetőzése miatt. Az oktatási intézmények hétfőn is zárva tartanak. A prefektus óva intette a lakosságot és a máshonnan érkezőket attól, hogy megközelítsék az elárasztott területet, és arra kérte őket, hogy hagyják szabadon az utakat a mentők előtt. Faenzában az ár elsodorta a temető egy részét. Cervia területén a medréből kilépett Savia folyó több mint nyolcszáz hektáron elárasztotta az ország egyik legismertebb sótelepét, amely a Vatikánt is ellátja. A Coldiretti termelői szervezet adatai szerint még kétszázötvenezer tenyészállat vár mentésre, az elpusztított gyümölcsösök újratelepítéséhez legalább négy év kell, és negyvenötezerre teszik az árvízben tönkrement méhkaptárok számát. Az esőfelhők Emilia-Romagnából az északkeleti Piemont felé vonultak tovább, és hétfőn az ország középső és déli részét is elérik.

Fotó: AFP/Olaszország miniszterelnöksége

Az olaszországi árvízhelyzetre az Európai Bizottság is reagált vasárnap: a testület közölte, az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül vészhelyzeti felszerelések biztosításával támogatja az olasz hatóságokat a súlyos emilia-romagnai árvizek elleni küzdelemben. Olaszország vasárnap aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, amelyen keresztül az EU koordinálja a katasztrófák és vészhelyzetek elleni küzdelmet. Nyolc uniós tagállam nagy kapacitású szivattyúberendezéseket ajánlott fel, a helyszínre szállításuk folyamatban van.

Az EU katasztrófaelhárítási koordinációs központja folyamatos kapcsolatban áll az olasz hatóságokkal, és készen áll arra, hogy szükség esetén további segítséget nyújtson. Az EU Copernicus szolgálata az olasz polgári védelem kérésére az érintett területek műholdas vészhelyzeti megfigyelését is biztosítja.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az árvíz sújtotta Faenza városában találkozik a helyiekkel 2023. május 21-én (Fotó: AFP/Olaszország miniszterelnöksége)