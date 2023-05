Lemondott pártelnöki posztjáról Alekszandar Vucsics

„A politikánk nem változik, a hazánk fejlődésének motorját jelentő párt maradunk, ugyanakkor az a párt is, amely ápolja és óvja a szerb nép és minden szerbiai állampolgár hagyományos értékeit”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: pártja továbbra is azért áll ki, hogy Koszovó Szerbiához tartozzon, emellett pedig gondját viseli a szerb közösségek érdekeinek, bárhol is éljenek, de legfőképpen a volt Jugoszlávia területén, és olyan párt marad, amely a legmegbízhatóbb partnere lesz Alekszandar Vucsics köztársasági elnöknek. Milos Vucsevics azt is leszögezte, hogy az SNS elsőként fog csatlakozni az államfő új ernyőszervezetéhez.

Alekszandar Vucsics 2012 óta vezette a Szerb Haladó Pártot, attól a pillanattól fogva, hogy a párt alapító elnöke Tomiszlav Nikolics az ország köztársasági elnöke lett. A Szerb Haladó Párt 2008-ban alakult meg, azt követően, hogy a tagok egy része kivált a Szerb Radikális Pártból, és új politikai szervezetet hozott létre.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb köztársasági elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin)