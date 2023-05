Migránsoktól hemzsegő vidék: így fest most a szerb–magyar határ

Szeméthegyek, gyógyszeres dobozok, eldobott ruhák, cipők és telefonkártyák. Ezeket mind-mind megtalálni a vajdasági Szabadka környékén. A magyar határkerítéstől mindössze pár száz méterre egymást érik az erdőben az illegális bevándorlók által hátrahagyott holmik. A Magyar Nemzet több elhagyatott táborhelyet is talált a sűrű erdőben. Ottjártunkkor friss nyomok utaltak arra, hogy az éjszaka folyamán jelentős számban lehettek ott illegális bevándorlók. Erre utal, hogy a frissen kibontott mobilkártya papírtokja még száraz volt, semmi piszok vagy szennyeződés nem látszott rajta.

A fotó a szerző felvétele

A fák tövében eldobott ruhák és cipők hevertek több méretben, a helyiek elmondása szerint ez megszokott jelenség, hiszen a migránsok sok esetben teljesen átöltöznek, mielőtt a határkerítés átlépésével próbálkoznának. Lapunk is talált több nadrágot, kabátot, pólót, de még női felsőket és gyorsan hátrahagyott melltartót is. Mint a helyiek mondják, erre azért van szükség, mert a migránsok nem akarnak szakadt ruhájukban átjutni a határon. Jól öltözötten ugyanis kevésbé lesznek feltűnők az Európai Unióban, legalábbis ebben bíznak.

Afganisztánból Németországba, gyalog

A makkhetesi erdő egyik ösvényén egy ott üldögélő migránsra lettünk figyelmesek. A mintegy húsz év körüli, ápolatlan, s szakadt ruhákban lévő fiatal férfi a saját elmondása szerint Afganisztánból érkezett Szerbiába. A hosszú utat gyalog tette meg.

Eltökélt szándékom, hogy Németországba menjek. Magyarországon keresztül akarok menni, ott vannak a rendőrök, de át akarok jutni

− magyarázta a Seimszként bemutatkozó bevándorló.

A fotó a szerző felvétele

Arcát nem merte vállalni, s közelről sem engedte magát fotózni, amint elővettük a mobiltelefonunkat, egyből felugrott, s láthatóan megijedt. Attól félt, hogy a rendőrséget hívjuk. Azt mondta, hogy azért van most egyedül, mert a „barátai” épp felderítőútra mentek. Amikor visszajönnek, azonnal megpróbálkozik az illegális határátlépéssel.

Távcsövekkel felszerelkezve figyelik a határvadászokat

A jó idő beköszöntével ismét megnőtt a magyar−szerb határ közeli erdőbe érkező migránsok száma. Az illegális bevándorlók a határkerítés tövébe épített sátortáboraikból várják a lehetőséget, hogy megpróbáljanak átszökni az Európai Unió területére.

Ezekhez a kísérletekhez a lehető legjobb felszerelést igyekeznek begyűjteni.

Mint arról már korábban is írtunk, állítható létrákat és drótvágókat is beszereznek, de újabban, hogy minél biztosabbra menjenek, az erdőben elbújva, távcsövekkel fürkészik ki a magyar és egyben uniós határt védő határvadászok mozgását. A távcsöveket a szabadkai kereskedésekben szerzik be, ott, ahol a napi élelmiszereket is megvásárolják.

Az egyik nagy német nemzetközi üzletlánc boltjában az akciós kínálat része a távcső, a migránsok, akik általában csoportosan járnak oda, előszeretettel válogatnak ezek közül, és veszik meg nagy tételben a távcsöveket, azután pedig a bolt parkolójából a rájuk váró taxikba szállva irány az erdő.

A helyiek elmondása szerint a fuvarozók főleg a kora esti órákban viszik az illegális bevándorlókat. Az egyik szabadkai idősebb hölgy, aki neve elhallgatását kérte, azt nyilatkozta lapunknak, hogy sokszor jóval többen ülnek ezekben a gépjárművekben, mint amennyien szabály szerint lehetnének egy-egy kocsiban. Akár heten, nyolcan utaznak összezsúfolódva a taxikban.

Kubik Anica szintén az erdő szélén lakik. Kérdésünkre elmondta, hogy annyi a migráns, hogy szinte teljesen ellepték már az erdőt és a taxisok az ő házától nem messze rakják le őket nap mint nap. Mivel az egyik szomszédja emiatt már kamerákat szerelt a házára, annyit sikerült elérni, hogy száz méterrel odébb viszik őket, s egy romos, leégett ház tövében engedik útjukra az illegális bevándorlókat.

A fotó a szerző felvétele

A szabadkai hölgy elmondása szerint, habár ő és barátnői korábban gyakran túráztak az erdőben, most már nem mernek oda menni.

Legutóbb, amikor arra jártunk épp a migránsok sátortáboránál kötöttünk ki, nagyon megijedtünk. Azóta nem merek az erdőbe bemenni sem

− tette hozzá Kubik Anica. Nem csak ő, de más környékbeliek is felhagytak az erdő látogatásával. Pedig régen közkedvelt kirándulóhelye volt a szabadkaiaknak, sokan majálisozni is oda jártak. Most viszont messze elkerüli a helyet mindenki.

Lövések az erdőből

A közösségi médiában több olyan csoport jött létre, ahol a határ közvetlen közelében élő helyiek informálják egymást az illegális bevándorlókról és a mozgásukról. Az utóbbi napokban egyre többször lehet olvasni a Facebookon arról, hogy a tavalyi nyárhoz hasonlóan ismét lövöldözésekbe kezdtek a migránsok. A Makkhetes és lakói elnevezésű csoportban az egyik lakos azt írta, hogy éjszaka ismét az erdő felől hallott lövéseket, míg erre reagálva többen is megerősítették azt, hogy folyamatosak a tűzharcok. Egyikük például úgy fogalmazott, hogy ebben semmi újdonság nincs, sőt az lenne a csoda, ha nem lőnének.

De nem csak Szabadkán és a város közvetlen környékén jelentek meg ismét az illegális bevándorlók. Nyugatról Keletre, Zombortól Majdányig mindenütt próbálkoznak a határ tiltott átlépésével.

A migránsok egyre erőszakosabbak, nem ritkák az egymás ellen elkövetett leszámolások sem.

A nyugat-bácskai Zombor környékén nemrégiben bevándorlók két csoportja csapott össze. Az összetűzésben egy ember életét vesztette, míg ketten megsérültek. A verekedés, amely során kések is előkerültek, nem messze történt a helyi befogadóközponttól.

A város területén idén ez már nem az első alkalom volt, hogy migránsok csaptak össze egymással, legutóbb ketten is megsérültek. Annak ellenére, hogy a napokban 68 illegális bevándorlót szállítottak el Zombor területéről, ismét egyre nagyobb számban, csoportokba verődve járják a helyi utcákat.

A szerb ellenzéki Dveri Mozgalom is reagált a legutóbbi történésekre. A szélsőjobboldali politikai szervezet közleménye szerint a zombori események rávilágítanak a migránsokkal kapcsolatos kormányzati politika eredménytelenségére. Mint fogalmaznak, habár az egyenruhások néhány napja elszállították a migránsok egy részét, ez nem oldotta meg a problémát. Nem lehet azzal eredményt elérni, ha az illegális bevándorlókat csak egyik helyről a másikra költöztetik. Nekik ugyanis az a céljuk, hogy az Európai Unió országaiba menjenek, és ez a fajta áthelyezés, amelyet a rendőrség és a menekültügyi főbiztosság végez, csak erőforrás-pazarlás. A migránsok egy-két nap múlva visszatérnek, és újra megpróbálkoznak az illegális határátlépéssel – teszik hozzá a jobboldali szerb pártnál.

Egyelőre szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a migránsok nem a helyi lakosságon töltik ki a haragjukat, hanem egymáson. Kérdés azonban, hogy mikor fog egy ilyen szerencsétlen esemény megtörténni, ha sürgősen nem tesznek valamit ez ellen

− szögezi le a Dveri közleménye.