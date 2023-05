Oroszországban kezdenek új életet a politikai okok miatt elvándorló amerikaiak

Több száz amerikai és kanadai jobboldali érzelmű ember készül hátrahagyni hazáját, hogy Oroszországba költözzön, ahol kifejezetten erre a célre felhúznak nekik egy települést − számolt be több sajtóorgánum az elmúlt napokban. A hivatalosan meg nem erősített hírt először a RIA Novosztyi orosz hírportál hozta le, egy moszkvai bevándorlási ügyekre szakosodott ügyvéd szavaira hivatkozva.

Ennek oka a radikális baloldali propaganda térnyerése: Nyugaton ma már hetven különböző nem van és ki tudja, mi jön még

− vélekedett Timur Beszlangurov. A jogász hozzátette, az elmúlt években egyre több és több bevándorló érkezik nyugati országokból, ugyanakkor az orosz jogszabályok miatt gyakran bürokratikus akadályokba ütköznek. A konzervatív bevándorlók számára felhúzandó település ugyanakkor zöld jelzést kapott a moszkvai regionális adminisztrációtól − közölte. Az elviekben jövőre kezdődő munkálatok költségeit − állítása szerint − az ide költöző mintegy kétszáz család fogja fizetni.

Beszlangurov szerint több tízezren követhetik majd az Egyesült Államokból és Kanadából érkező első „telepeseket”, hasonló ideológiai okok miatt.

A jobboldali amerikaiak menekülnek a liberális eszmék elől

Az amerika jobboldaliak − és főként a gyakran MAGA-republikánusoknak hívott Trump-támogatók − nagyot csalódtak a 2020-as elnökválasztáson, ez pedig Joe Biden hivatali ideje alatt csak tovább fokozódott.

Az amerikai társadalom egyre növekvő megosztottsága már földrajzilag is megmutatkozik: egyre többen költöznek olyan államokba, amelyekben a világszemléletüknek, ideológiai beállítottságuknak megfelelő vezetés van hatalmon.

Ez a tendencia a koronavírus-járvány miatti lezárások és korlátozások következtében vált egyre intenzívebbé, ekkor kezdtek a szabadabb életre vágyó amerikaiak a szigorúbb északi államokból délebbre, főként Texasba és Floridába vándorolni. A gyakorlat azóta is folytatódott, most már azonban a woke-ideológia elől menekülnek a főként republikánus érzésűek. Ezt Ron DeSantis floridai kormányfő is hangsúlyozta a tavaly novemberi félidős választásokat követő győzelmi beszédében.

Soha nem adjuk meg magunkat a woke-csőcseléknek. Florida az a hely, ahol a woke-ideológia meghal

− fogalmazott harciasan a republikánus politikus.

Oroszország, a konzervatívok paradicsoma?

Vlagyimir Putyin orosz elnök és maga Oroszország is sok konzervatív gondolkodású tetszését nyerte el az utóbbi években, amiért nem enged teret a woke-ideológia hódításának.

Putyin a hagyományos, keresztény európai értékek elkötelezett védelmezőjeként pozicionálta magát, ezzel pedig vonzóvá tette az országot azok számára, akik nem kérnek az LMBTQ-ideológiából, vagy éppen az illegális bevándorlásból.

Ezen még Oroszország ukrajnai inváziója sem tudott drasztikusan változtatni, a szélső jobboldali rétegek többé-kevésbé az orosz álláspontot fogadják el, Moszkvát támogatják. Éppen ezért azzal sem értenek egyet, hogy az Egyesült Államok példátlan mértékű katonai támogatást nyújt Ukrajnának, ez pedig egy újabb indok lehet számukra az ország elhagyására és egy új élet elkezdésére Oroszországban.

Borítókép: Település Szibériában (Fotó: Europress/AFP)