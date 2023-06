A választásokba való ellenséges beavatkozásoktól tart Oroszország

Az Oroszországgal szembeni ellenséges akciók, beleértve a külső beavatkozási kísérleteket is, folytatódni fognak, az elkövetők pedig a belügyekbe való beavatkozásra használhatják fel a közelgő választásokat – áll a Föderációs Tanács állami szuverenitás védelmével és az Orosz Föderáció belügyeibe való beavatkozás megakadályozásával foglalkozó bizottság jelentésében.

A testület arra a felismerésre jutott, hogy az USA és szövetségesei által folytatott oroszellenes villámháború kudarca ellenére az Oroszországgal szembeni ellenséges lépések – beleértve az Orosz Föderáció belügyeibe való külső beavatkozásra tett kísérleteket is – folytatódni fognak. Ennek érdekében pedig a bizottság szerint Oroszország ellenségei azt tervezik, hogy kihasználva a 2023-as regionális választásokat és a 2024-es elnökválasztást, beavatkoznak a föderáció belügyeibe.

A dokumentum emellett azt is megjegyezte, hogy a bizottság a partnereivel együtt aktívan részt vesz az ilyen fenyegetések és kihívások megfékezésében. A jelentés nyilvánosságra hozatalakor azt is közölték, hogy e tevékenységekről a bizottság éves jelentésében részletes beszámolót nyújtanak majd be.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a 26. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén, 2023. június 16-án (Fotó: MTI/AP/RIA Novosztyi/Pavel Bednyakov)