Akkora hegyomlás volt Tirolban, hogy egy fél hegycsúcs megsemmisült + videó

Hegyomlás történt vasárnap délután Ausztriában, Tirol tartományban a Silvretta-Alpokban, a 3400 méteres magasságban lévő Flühhorn-csúcsnál. A hegyről több mint százezer köbméternyi omladék zúdult le a szakértők szerint, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hegycsúcs fele leomlott – az esetről videó is készült, amelyet a Mandiner szúrt ki.

A lap beszámol arról is, hogy a hegyomlást a hegy fagyott talajának, a permafrosztnak az olvadása okozhatta, illetve megjegyezték, hogy további omlások is történhetnek hegységben. A hegyomlás utáni sárlavinát is sikerült megörökíteni, ez az alábbi videón tekinthető meg.

A közelben az omlás idején senki nem tartózkodott, így egyelőre nem érkezett hír sérültekről.