Nem csökkentette az orosz hadsereg képességeit a Wagner-csoport felkelése

Nem befolyásolta jelentősen a Wagner-csoport fegyveres alakulatainak felkelése az orosz erők azon képességét, hogy támadó és védelmi műveleteket hajtson végre Ukrajnában – áll az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt elemzésében.

Orosz és ukrán források egyaránt arról számoltak be, hogy a harcok a szokásos módon folytatódtak a frontvonal teljes hosszában, és az orosz erők több szárazföldi támadást hajtottak végre Bahmut közelében, mint az elmúlt napokban.

Az ukrán erők június 25-én a front legalább három szektorában folytatták a támadó hadműveleteket. Orosz források azt állították, hogy az orosz erők visszaverték az ukrán támadásokat Bahmut környékén, a nyugati Donyecki területen, valamint a Zaporizzsjai régió keleti és nyugati részein.

Главное о мятеже Евгения Пригожина к утру сегодняшнего дня.https://t.co/1ML2CSdzmD — Meduza (@meduzaproject) June 25, 2023

Az ukrán védelmi miniszter, Olekszij Reznyikov egy június 25-én megjelent interjúban ugyanakkor kijelentette, hogy a fő ostrom még nem kezdődött meg az ellentámadás során.

Az agytröszt arról is ír, hogy számos orosz médium találgatásokba bocsátkozott a Wagner-csoport lázadásának befejezését célzó alku részleteiről

– amelyben Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök közvetített –, beleértve Vlagyimir Putyin orosz elnök vezérkari főnökének lehetséges részvételét. A Meduza orosz ellenzéki lap egy meg nem nevezett Kreml-forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Jevgenyij Prigozsin, a zsoldoscsoport vezetője eleinte megpróbált kapcsolatba lépni az orosz elnöki adminisztrációval június 24-én délben, amikor a Wagner-csoport harcosai Rosztov-na-Donuból északra, Moszkva felé vonultak, de Putyin nem volt hajlandó beszélni Prigozsinnal.

Ahogy az ISW megjegyezte, az alku konkrétumai még mindig nem tisztázottak a találgatásokon és pletykákon túl. Nem tudni, hogyan fogják végrehajtani az alkut, hogy minden érintett fél teljes mértékben betartja-e, mit szándékozik tenni a Kreml és az orosz védelmi minisztérium a Wagner-csoporttal, illetve hogy a zsoldosok együttműködnek-e Moszkvával.

Borítókép: A Wagner-csoport nevű orosz zsoldoshadsereg katonái, miután körbezárták az ukrajnai orosz katonai műveleteket irányító központot Rosztov-na-Donuban (Forrás: MTI/EPA/Arkagyij Budnyickij)