Bekérették a bukaresti magyar nagykövetet a román külügyminisztériumba

A hétvége folyamán híre ment emellett annak is, hogy Mihai Tirnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) nevű román nacionalista csoport vezetője arra kérte a román vezetést, tiltsa be Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem hivatalos látogatásait, valamint felszólította a hatóságokat, hogy ezentúl tiltsák be a nyári egyetem megszervezését Tusnádfürdőn, amelynek szervezői szerinte alkotmányellenes, Románia nemzetbiztonságát aláásó tevékenységet tanúsítottak.