Ellenfeleink nyakig benne vannak abban a proxy háborúban, amelyet a NATO a kijevi rezsim révén Ukrajnában folytat ellenünk, amely teljes körű és halálos háború

− hangsúlyozta Medvegyev a Dél-Oszétia Grúzia általi lerohanásának és Dél-Oszétia és Abházia függetlensége orosz elismerésének 15. évfordulója alkalmából az aif.ru honlapon megjelent véleménycikkében, amelyet a TASZSZ orosz hírügynökség szemlézett.

A politikus rámutatott, hogy az „ellenséges megfigyelőknek” tanulniuk kellett volna az akkori fejleményekből, de „sajnos ez nem történt meg”.

A nyugati világ újra és újra ugyanabba a csapdába esik

− írta Medvegyev.

Eközben az elmúlt éjszaka már a hatodik volt egymás után, amikor drónokat észleltek Moszkva térségében, ezúttal az egyik be is csapódott egy építés alatt álló épületbe a főváros központjában. Erről Szergej Szobjanyin polgármester számolt be Telegram csatornáján.

A légvédelem két drónt is lelőtt a moszkvai régió Mozsajszk és Himki kerületeiben − tette hozzá a védelmi minisztérium.

Áldozatokról nem érkezett jelentés, és az sem világos, hogy ki hajtotta végre a támadást, amelyet orosz tisztviselők „a kijevi rezsim újabb terrortámadási kísérletének” minősítettek – írja a BBC.

Szerdán kora reggel felfüggesztettek minden járatot a moszkvai repülőterekre és repülőterekről, és erre az intézkedésre az elmúlt napokban többször is sor került.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz miniszterelnök és az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. (Fotó:

Jack Straw / Twitter)