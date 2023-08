Baloldali házelnöke lesz a spanyol parlamentnek. Pedro Sánchez ügyvivő kormányfőnek végül sikerült megvásárolnia az Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya) szavazatát és az abszolút többséget meghaladva,

178 szavazattal a kongresszus élére tudták állítani csütörtökön Francina Armengolt, a Baleár-szigetek volt szocialista elnökét.

Spain's parliament reconvenes after an inconclusive snap election pic.twitter.com/xrMX2DSEh3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 17, 2023

A július 23-ai előre hozott parlamenti választásokon győztes jobboldali Néppárt (PP) jelöltje, Cuca Gamarra mindössze 139 voksot kapott, miután a Vox az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy inkább saját jelöltjére szavaz.

Ha támogatták volna a Néppártot, Gamarra akkor sem tudta volna legyőzni Armengolt. Ezzel szemben a szenátus elnöki székében mostantól a Néppárt jelöltje, Pedro Rollán ül majd, akit abszolút többséggel választottak meg a posztra.

Az Együtt Katalóniáért a titkos szavazás kezdete előtt alig egy órával jelentette be, hogy Sánchez jelöltjének adja szavazatát, amelyért cserébe az ügyvivő kormányfő szerdán azt ígérte, hogy előremozdítja az összes társhivatalos nyelv ügyét – katalán, baszk és galíciai – nemcsak Spanyolországon belül, hanem az Európai Unióban is. Az ígéret azt jelenti, hogy baloldali kormányalakítás esetén a nacionalista pártok képviselői már a saját nyelvükön szólalhatnak fel a szerdai parlamenti üléseken, és fordítók fognak segíteni abban, hogy az általuk elmondottakat azok a képviselők is megértsék, akik nem beszélnek baszkul, katalánul és galíciai nyelven.

A katalán republikánusok (ERC) és az Együtt katalóniáért bár végül támogatta Armengol házelnökké választását, Gabriel Rufián, az ERC parlamenti szóvivője a szavazás előtt közölte, hogy ez nem jelenti azt, hogy Pedro Sánchez miniszterelnöki beiktatását is segíteni fogják, mivel annak új ára lesz.

Jövő héten a pártok megkezdik a párbeszédet VI. Fülöp királlyal, aki ezután eldönti, hogy kit kér fel elsőként a kormányalakításra: a választásokon győztes néppárti vezetőt, Alberto Núnez Feijóót, vagy pedig a nacionalistákkal ismét sikeresen szövetkező Pedro Sánchezt.

Jelen állás szerint a bizalmi szavazáson még egyikük sem tudná megszerezni az abszolút többséget, de ha Sánchez végül megtalálja az Együtt Katalóniához vezető újabb kiskaput, akkor Spanyolországban a Néppárt választási győzelme ellenére ismét baloldali kormánykoalíció alakulhat meg szeptemberben.

Bár a csütörtöki megállapodás feléleszti a reményt, hogy elkerülhető a választások megismétlése, a megállapodás megkötésének nehézségei rávilágítanak arra, hogy mennyire instabil lehet ez a törvényhozás. Még ha Sáncheznek sikerül is megszereznie Puigdemont támogatását ahhoz, hogy hivatalában maradhasson, nem világos, hogyan lenne képes kormányozni.

Borítókép: Pedro Sánchez ügyvezető spanyol miniszterelnök, a Spanyol Szocialista Munkáspárt főtitkára és Yolanda Díaz második miniszterelnök-helyettes, a több baloldali pártot tömörítő Sumar képviselője a spanyol parlamenti alsóház alakuló ülésén Madridban 2023. augusztus 17-én. Az előre hozott parlamenti választásokat július 23-án tartották Spanyolországban (Fotó: MTI/EPA/EFE/Juan Carlos Hidalgo)