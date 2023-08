Svédországban megemelik a terrorkészültséget

A svéd biztonsági és hírszerző szolgálat (SAPO) csütörtökön közölte, hogy az ország terrorkészültségét négyes szintre emelik az ötös fokozatig terjedő skálán. A készültségi szintet a fokozódó nemzetközi feszültség miatt emelik, miután néhány kis csoport által Svédországban és Dániában Korán-égetések miatt számos iszlám országban dühös tiltakozások voltak.

Az események különösen heves reakciókat váltottak ki Irakban, ahol a kormány kiutasította a svéd nagykövetet, miután Bagdadban tüntetők behatoltak a svéd nagykövetségre és felgyújtották az épületet.

A Svédország elleni fenyegetettség fokozatosan változott, az erőszakos iszlamista szereplők által elkövetett támadások esélye pedig nőtt az év folyamán

– közölte a SAPO. A svéd hírszerzés szerint az országot korábban a lehetséges célpontok közé sorolták, azonban most már kiemelt célpontként tartják számon. A belbiztonsági szolgálat július végén kiadott közleménye szerint Svédország hírneve szenvedett csorbát a már jó ideje tartó dezinformációs kampányhoz köthető akciók miatt. Ennek tulajdoníthatóan a hagyományosan toleráns imázs helyett Svédországot most már sok helyen az iszlámmal és a muszlimokkal szemben ellenséges országnak tekintik. Elterjedt az is, hogy Svédországban tolerálják a muszlimok elleni támadásokat, és a hatóságok elrabolják a muszlim gyermekeket.

Mindez összességében valószínűleg növeli az erőszakos iszlamista környezetből származó személyek általi fenyegetést

– közölte a SAPO. A hírszerzés szerint a svéd biztonsági szolgálatok folyamatosan figyelemmel kísérik a svéd állampolgárok és a svéd érdekeltségek elleni külföldi fenyegetéseket.