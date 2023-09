– Egészen másképp látjuk az unió jelenlegi helyzetét – kezdte Hidvéghi Balázs az Európai Parlamentnek szerdán elmondott felszólalásában arra utalva, hogy Ursula von der Leyen a reggeli beszédében kifejtette, hogyan értékeli az Európai Unió jelenlegi helyzetét. A Fidesz európai parlamenti képviselője a testület plenáris ülésén így folytatta:

A brexit, az illegális migráció, a Covid, az ukrajnai háború és az azt követő gazdasági válság hozzáértő vezetést és helyes döntéseket igényeltek volna. Ehelyett kapkodást, önelégült üres nyilatkozatokat és – következésképpen – hitelességvesztést látunk az EU részéről.

– Az értelmetlen, mindenre kiterjedő központosító törekvések vagy a konzervatív kormányok ellen folytatott ideológiai dzsihád megosztottságot eredményez, és gyengíti Európát – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Felhívta rá a figyelmet, hogy mindehhez képest az Európai Parlamentben kirobbant súlyos korrupciós botrányra és a bizottság botrányos vakcinabeszerzési ügyére sem adták meg a megfelelő válaszokat.

– Jelezném, hogy már 863 napja várjuk az sms-üzeneteit, tisztelt elnök asszony, és a számlálás még mindig tart – hangsúlyozta a Fidesz politikusa. 2021 áprilisában ugyanis a The New York Times amerikai napilap arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen és az amerikai Pfizer igazgatója, Albert Bourla olyan sms-üzeneteket váltott egymással, amelyek elősegítették a gyógyszercéget hatalmas haszonhoz juttató vakcinabeszerzési megállapodást. Az üzenetek bemutatását ugyanakkor egyelőre megtagadta a bizottsági elnök.

– Nem is beszélve a tagállamoknak járó helyreállítási pénzek hihetetlenül lassú folyósításáról vagy az elhibázott szankciós politikáról, amely sajnos nem hozta el a háború végét, ellenben óriási károkat okozott az európai gazdaságnak és az európai embereknek – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Európa csak úgy lehet újra egységes és hiteles, ha először szabad tagállamok szövetségeként fogadja el magát, majd világosan meghatározza stratégiai érdekeit a globális színtéren

– zárta a felszólalását az EP-képviselő.