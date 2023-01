Folytatódik a vizsgálat Ursula von der Leyen vakcinabotránya körül

Von der Leyen meghallgatására kerülhet sor

Az Európai Parlament (EP) koronavírus-világjárvánnyal foglalkozó különbizottsága (COVI) úgy döntött, felszólítja a bizottsági elnököt, jelenlen meg előttük nyilvánosan, és tisztázza magát a vakcinabeszerzés körüli korrupciógyanús ügyében – áll abban a nyilatkozatban, amelyet a COVI elnöke, Kathleen Van Brempt EP-képviselő juttatott el a Politico brüsszeli hírportálnak.

Az Európai Unió rengeteget költött a vakcinák előállítására és beszerzésére a világjárvány idején a közpénzből. Az Európai Parlamentnek joga van kérni a folyamatok teljes átláthatóságát, beleértve az előzetes tárgyalások részleteit

– fogalmazott Kathleen Van Brempt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart a Pfizer puursi üzemében tett látogatásakor 2021. április 23-án. A bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Bizottság hamarosan újabb szerződést köt a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal 1,8 milliárd adag koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag beszerzéséről (Fotó: MTI/EPA/AFP/John Thys)

Brüsszel a koronavírus-járvány kirobbanását követően, 2020-ban 35 milliárd dollár értékben kötött szerződést 1,8 milliárd adag koronavírus elleni Pfizer–BioNTech-oltóanyag megvásárlásáról az amerikai–német gyógyszergyártó céggel.

2021 áprilisában pedig a The New York Times amerikai napilap arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen és az amerikai Pfizer igazgatója, Albert Bourla olyan sms-üzeneteket váltott egymással, amelyek elősegítették a gyógyszercéget hatalmas haszonhoz juttató vakcinabeszerzési megállapodást. A szerződés megkötésének idején, 2020 decemberében pedig az elnök asszony férje, Heiko von der Leyen az Orgenesis nevű gyógyszergyártó cég igazgatója lett, amely szorosan együttműködik a Pfizerrel.

Az amerikai lap cikkének megjelenése után egy újságíró megpróbált nyilvános hozzáférést kérni a szöveges üzenetekhez, s amikor ezeket nem kapta meg, az uniós ombudsmanhoz fordult. Az uniós szerv a hivatali visszaélés tényállását állapította meg, és az üzenetek utáni szélesebb körű kutatásra szólított fel. Az Európai Számvevőszék, az unió költségvetési ellenőrző szerve pedig arról tanúskodott, hogy a vakcinabeszerzésre vonatkozó előzetes tárgyalásokról írt szeptemberi jelentéséhez nem kapta meg a kért információkat az Európai Bizottságtól – részletezte korábban lapunk.

A Pfizer tisztségviselőit is büntetnék

Miután azonban egyik uniós intézmény sem tudott eddig fényt deríteni a homályos ügyre, tavaly év végén az Európai Unió független szervezete, az Európai Ügyészség indított vizsgálatot a vakcinák európai uniós beszerzésével kapcsolatban.

A COVI szintén kezébe vette az ügyet, ám a bizottság kérése ellenére Albert Bourla nem jelent meg személyesen előttük.

Az igazgató magatartása miatt a különbizottság azt szorgalmazza, hogy tiltsák ki a Pfizer tisztségviselőit az Európai Parlamentből.

Az erről szóló javaslatot az EP képviselőinek többsége támogatja. 2017-ben már történt hasonló az unió berkein belül: akkor a törvényhozók a Monsanto amerikai vállalat munkatársait zárták ki az uniós testület épületéből.

A Pfizer-igazgatóhoz hasonlóan von der Leyen is visszautasíthatja a nyilvános megjelenést, hiszen azt semmilyen jogi úton nem tudják kikényszeríteni. A német politikusnak ugyanakkor alaposan át kell gondolnia a döntését, miközben a szocialistákat érintő brüsszeli korrupciós botrány egyre dagad. Az EP szabályai szerint a különbizottság a meghallgatásáról szóló levelet előbb Roberta Metsola európai parlamenti elnöknek kell hogy elküldje, aki majd maga dönt arról, továbbítja-e azt az EB elnökének.

Az átláthatóság elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk a polgáraink európai uniós intézményrendszerbe vetett bizalmát

– magyarázta Van Brempt.