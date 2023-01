Lemondott tisztségéről a korrupciós botrányba keveredett EP-képviselő

A Politico saját értesüléseire hivatkozva tegnap azt állította: az emberi jogi albizottság korábbi elnöke különleges alkut kötött Katarral, egyes parlamenti meghallgatások „kiegyensúlyozatlanok” voltak, és arra is van bizonyíték, hogy miként dolgoztak együtt a kulisszák mögött a fő bűncselekményekkel gyanúsított személyek a bizottsággal. Arena elfogadott egy katari utazást is, arról azonban elfelejtett a hatályos uniós szabályoknak megfelelően nyilatkozni, hogy a repülőjegyét és a szállodáját is a katari kormány fizette. A politikus asszony ugyan elismerte az „adminisztratív vétséget”, szerinte azonban ezért az asszisztense a felelős, aki nem fejezte be a szükséges papírmunkát.

Borítókép: Marie Arena az Európai Parlamentben 2017-ben (Fotó: AFP/Dirk Waem)