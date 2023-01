EP-botrány: A szocialista képviselő az asszisztensével vitetné el a balhét

Saját titkárát hibáztatja Maria Arena szocialista képviselő, az Európai Parlament (EP) Emberi Jogi Albizottsága (DROI) elnöke, aki elfogadott egy katari utazást, arról azonban elfelejtett a hatályos uniós szabályoknak megfelelően nyilatkozni, hogy a repülőjegyét és a szállodáját is a katari kormány fizette – írta meg a brüsszeli Politico.

A lap szerint Arena ugyan elismerte az „adminisztratív vétséget”, szerinte azonban ezért nem ő személyesen, hanem az asszisztense a felelős, aki nem fejezte be a szükséges papírmukát.

A magas rangú képviselőre akár 10 ezer eurós pénzbüntetés és a hivatalától való egyéves eltiltás is várhat, amennyiben bebizonyosodik, hogy vétett az uniós intézmény magatartási kódex ellen – az effajta szankciókat azonban ritkán hajtják végre. A Politico szerint ugyanakkor Arena „apró hibája” aligha jelent többet egy lábjegyzetnél a Brüsszelt elárasztó korrupciós vádak tengerében, amelynek tavaly december eleji kirobbanása óta több – elsősorban szocialista – EP-képviselőről és a strasbourgi parlamenttel szorosan együttműködő nem kormányzati szervezetről derült ki, hogy nagy összegű készpénzt fogadtak el a katari és a marokkói kormányoktól lobbitevékenységért csébe.

Arena ügye mindenesetre túlmutat önmagán, hiszen a politikus által vezetett emberi jogi albizottság kerülhet a vihar középpontjába.

A brüsszeli lap saját értesüléseire hivatkozva azt állítja, az Emberi Jogi Albizottság korábbi elnöke különleges alkut kötött az Öböl-menti állammal, egyes parlamenti meghallgatások „kiegynesúlyozatlanok” voltak és arra is van bizonyíték, hogy miként dolgoztak együtt a kulisszák mögött a fő bűncselekményekkel gyanúsított személyek a bizottsággal.

A négy, eddig az ügyben letartóztatott személyből ugyanis három szorosan kötődik a DROI-hoz: Pier Antonio Panzeri volt szocialista EP-képviselő például korábban az emberi jogi albizottság elnöke volt, Francesco Giorgi, Panzeri egykori asszisztense pedig azóta is a bizottság egyik jelenlegi tagjánál dolgozik. A letartóztatottak között van még Giorgi élettársa, Eva Kaili görög szocialista EP-képviselő, a strasbourgi testületnek az ügy miatt menesztett korábbi alelnöke és Niccolò Figà-Talamanca, a jogállamisági kérdésekkel foglalkozó No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, aki szintén szorosan kapcsolódik a DROI tevékenységéhez. Andrea Cozzolino, egy a bizottságnak dolgozó másik szocialista EP-képviselő továbbá jelenleg egy lehetséges vizsgálat előtt áll a korrupciós vizsgálat részeként, miután a belga hatóságok kérték mentelmi jogának felfüggesztését. Cozzolino tagadta, hogy jogsértést követett volna el, és azt mondta, hogy szeretné, ha feloldanák a mentelmi jogát, hogy tisztázhassa a nevét.

Mivel azonban a belga ügyészség nem hozta nyilvánosságra a gyanúsítottak ellen felhozott vádak részleteit, egyelőre nem teljesen világos, milyen konkrét bűncselekményeket követtek el.

A brüsszeli lap ugyanakkor fontosnak tartotta leszögezni:

bár a DROI ugyan nem jogalkotó erő, mégis befolyásos és „napirend-meghatározó” szerepet játszik az uniós rendszerben.

A csoport az EU-n kívüli országok emberi jogi visszaéléseire világít rá, ami rendszerint nemzetközi figyelmet kelt, mindez pedig „ideális célponttá teszi a lobbizáshoz”. A büntetőeljárás megkezdésekor mindenesetre az elnöki tisztségéből felálló Arena azt hangsúlyozta, a bizottsága egy teljesen legitim, „létfontosságú munkát végző” testület.

Közben a Le Soir belga napilap arról írt: egy másik európai ország titkosszolgálatának tippjével indult az Európai Parlament állítólagos korrupciójával kapcsolatos belga vizsgálat.

Borítókép: Maria Arena szocialista képviselő, az Európai Parlament (EP) Emberi Jogi Albizottsága (DROI) elnöke (Forrás: Európai Parlament)