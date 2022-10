Már Brüsszelben is vizsgálják Ursula von der Leyen korrupciós ügyeit

Az ügy számos részlete azonban a nyilvánosság előtt is jó ideje ismert, hiszen a The New York Times már 2021 áprilisában beszámolt arról, hogy Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla meglehetősen szokatlan módon tárgyaltak – hónapokon keresztül váltottak egymással privát sms-eket –, hogy tető alá hozzanak egy megállapodást 1,8 milliárd adag koronavírus elleni Pfizer/BioNTech oltóanyagról.